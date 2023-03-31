Вы не поверите, но с помощью этого ритуала можно вычислить, кто вам вредит

Бывает, что кажется, будто весь мир отвернулся от вас.

Каждый день происходят неприятности, будто вы ступили на черную полосу своей жизни. В такие моменты стоит проверить, есть ли вероятность, что кто-то направил на вас эту негативную энергию. В этом вопросе поможет один простой ритуал. С помощью него можно узнать человека, который вам вредит.

Этот ритуал можно проводить в любой период Луны. Для него понадобится стакан воды и соль.

Стакан воды нужно оставить в своей комнате на день. Затем перед сном необходимо в него насыпать щепотку соли. После этого стакан с водой и солью следует поставить под кровать или, если нет такой возможности, рядом на тумбу, табуретку. Как все будет сделано, нужно трижды проговорить:

«Соленая вода, покажи моего врага. Вода путь открывает, врага моего проявляет. Да будет так».

Затем вы ложитесь спать, а утром выливаете содержимое стакана за порог. И совсем скоро вы увидите человека, который вам вредит. У этого человека обязательно что-то произойдет, и он придет за помощью к вам. Главное – ничего ему не давать.

А чтобы защитить себя от таких людей, то при общении нужно сжать правую руку в кулак и положить ее в карман, а затем произнести:

«Твои черные замыслы в кулак замыкаю, все горести и беды от себя отгоняю».

И совсем скоро вы увидите, насколько легче вам станет жить.

Читайте также: