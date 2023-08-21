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Как очистить б/у вещи от негативной энергии

21 августа 2023ГаданияМарианна Басс

Не секрет, что вещи человека хранят его энергию. Особенно это касается одежды, которая прилегает непосредственно к телу и часто находится в контакте с человеком.

Как очистить б/у вещи от негативной энергии
Фото: Image by Freepik

Она впитывает не только положительные эмоции, но и негативные – и они задерживаются дольше.

Поэтому если вы купили одежду, которая уже была в употреблении, перед тем как ее носить, нужно очистить ее от негатива. Сделать это можно с помощью некоторых ритуалов.

Соль

Для того, чтобы очистить вещь от негативной энергии солью, нужно замочить ее на несколько дней. Возьмите таз или ведро, насыпьте туда 5-7 ложек соли и оставьте вещь замачиваться. Соль – отличное средство от негативной энергии. С ее помощью наши предки отгоняли злых духов, ведьм и весь негатив.

Можно также протереть вещь солью, размешанной воде. Однако стоит помнить, что не весь материал можно обрабатывать таким способом.

Благовония

В восточных культурах считается, что благовония помогают очищать пространство от негативной энергии. Однако помочь в чистке они могут и в случае с вещами. Есть два способа того, как можно почистить вещи от предыдущего владельца. В первом случае достаточно положить благовония в карманы на неделю и отправить вещь в шкаф. Второй более быстрый: возьмите благовоние, зажгите его и окуривайте вещь дымом на протяжении нескольких минут. В этот момент стоит думать только о хорошем, любые негативные эмоции могут нарушить ритуал.

Лучше всего для очищения от негативной энергии подойдут благовония с ароматом бергамота, сандала, ладана, корицы и белого шалфея.

Огонь

Идеальное средство для очищения – огонь. Его используют каждый раз, когда хотят избавиться от негативной энергетики. Нужно зажечь свечу и водить ей против часовой стрелки над предметом, который вы приобрели у другого человека.

Гораздо сложнее ситуация обстоит с украшениями. Так как они прочно хранят энергетику своего предыдущего владельца, единственный выход избавиться от энергии – переплавить их заново. Можно сделать другой аксессуар, но пройти через очищение огнем украшение должно обязательно.

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