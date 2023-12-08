Денежный дождь льет: заговор для ситуаций, когда срочно нужны финансы

Не у всех людей финансовая грамотность развита на должном уровне – некоторые не умеют откладывать деньги и тратят сумму раньше, чем приходит новая зарплата.

В таком случае могут помочь заговоры на быстрые деньги – они помогают без труда найти необходимую сумму в кратчайшие сроки.

Важное правило таких ритуалов – проводить их нужно в полной тишине. Если вы сделали заговор, пока он не исполнится, не нужно никому о нем рассказывать. Также не стоит делиться секретами с людьми, с которыми вы не связаны кровно – они могут забрать вашу удачу и заговоры перестанут работать.

Пересчитайте деньги

Этот короткий заговор нужно произносить каждый раз, когда вы пересчитываете деньги. Лучше хранить наличные средства – так вы сможете их пересчитывать каждый раз, когда вам понадобятся деньги. Во время пересчета скажите: «Денежный дождь льет, мой кошелек заполняет».

Положите бумажку в кошелек

Если вам срочно нужна определенная сумма, то возьмите бумажку и напишите на ней: «Пусть [сумма] сейчас же окажется в моем кошельке». И положите бумажку в отдел с купюрами. Важно не сворачивать ее и не мять – пусть она лежит рядом с другими купюрами.

Купите копилку

Если у вас дома нет копилки с мелочью, то ее нужно приобрести и положить туда несколько монет. Если копилка уже есть, то покупать ничего не нужно – возьмите вашу. Потрите копилку и скажите, «Пусть в копилке моей деньги прибавляются». После этого киньте в копилку несколько монет общим номиналом 30 рублей.

Положите в кошелек заговоренную купюру

Возьмите купюру самого крупного номинала, которая у вас есть. Сложите ее в четыре раза и скажите: «Пусть купюра приумножаются и деньги в моем кошельке прибавляются». Положите купюру в кошелек и не вынимайте сутки – на следующий день вам придут деньги.