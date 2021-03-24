Кем вы были в прошлой жизни

Наша душа после смерти покидает тело и позже неоднократно перевоплощается на Земле.

Теория реинкарнации существует с незапамятных времен и говорит о том, что наша душа после смерти покидает тело и позже неоднократно перевоплощается на Земле.

Сталкивались ли вы с тем, что люди чувствуют вещи, необъяснимые другими причинами: дежа-вю, духовная тяга к «чужой» культуре или религии, непонятные воспоминания или желания. Астрологи предложили свою трактовку этим ситуациям и рассказали, как узнать, кем мы были в прошлой жизни по знаку Зодиака.

Овен в прошлой жизни был военным: от рядового до полководца. Его решительность, упорство и сила духа позволяли ему участвовать в сражениях, охранять важных государственных деятелей, а возможно, и возглавлять армию. Редкое препятствие может остановить Овна на пути к цели. В бою он не знает страха и жалости. Но иногда вспыльчивость и агрессивность могли мешать ему добиться вершин военной карьеры.

Телец был художником в широком смысле этого слова: от живописца до шута или уличного актера. Его творческий потенциал находил приложение вне зависимости от времени и страны. Телец мог творить сам или быть режиссером в любой творческой сфере. Его видение красоты и понимание искусства завораживало окружающих и приносило Тельцу не только признание, но и хороший доход.

Близнецы были «светскими львами и львицами»: они обладают харизмой, легки в общении и способны поддержать непринужденный разговор на любую тему. Мало найдется людей, кому бы они не нравились. А если к этому добавить творческие таланты, то неудивительно, что в прошлой жизни они были «сливками» светского общества и блистали талантами в «салонах».

Рак в прошлом был «учителем» в широком смысле этого слова. Он обладает тонкой душевной организацией, но при этом тактичен и часто бескорыстен. Он рано обретает мудрость, поскольку любит копаться в себе и наблюдать за окружающими. Рак в прошлой жизни как мог обучать детей грамоте, так и возглавлять философские общества.

Лев , который во все времена жаждет быть в центре внимания, в прошлой жизни был связан с театром. Благодаря своей харизме, умению привлечь всеобщее внимание и ораторским способностям, Лев мог быть как актером на сцене, так и театральным режиссером. А после спектаклей он продолжал «блистать» в обществе своих почитателей.

Дева во все времена отличалась рациональностью, пунктуальностью и способностью анализировать происходящее без эмоций. Поэтому она воплощалась в ученых и инженеров, которые вникали в суть вещей, делали научные открытия и внедряли их в жизнь, двигая человечество к новым горизонтам.

Весы в своем прошлом служили правосудию. Умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, не торопясь все взвесить и обдумать, а также прирожденное чувство справедливости делало их прекрасными судьями. Этот знак всегда стремится к гармонии и равновесию, поэтому способен принять взвешенное решение.

Скорпион издревле обладал непростым характером, всегда был скрытен и любил манипулировать. Поэтому в прежних воплощениях часто бывал «серым» кардиналом или тайным советником. Его ум и дипломатичность всегда ценились во властных кругах. А приближенность к трону позволяла вершить чужие судьбы, не беря на себя ответственность.

Стрелец , стремящийся к свободе, в прошлом был путешественником и первооткрывателем. Где бы не носил его ветер странствий, везде он находил друзей или новые места обитания. Кто-то из Стрельцов обращал свою страсть на пользу науке и описывал свои открытия, другие наслаждались бесконечной переменой мест.

Козерог и в других жизнях был связан с бизнесом: он мог быть купцом, промышленником или крупным помещиком. Он всегда любил хорошие деньги, умел их приумножать, поэтому всегда стремился заработать как можно больше. А учитывая организаторские способности, его дело всегда приносило хорошие дивиденды.

Водолей всегда интересовался эзотерикой и целительством и при этом хотел помогать людям, поэтому в прошлых жизнях был знахарем или врачом. Его интуиция, способность быстро учиться и отзывчивость к людям позволяли ему интегрировать различные практики и быть успешным лекарем.

Рыбы , предпочитающие жить в собственных мечтах и обладающие сильной интуицией, в прошлой жизни были философами и отшельниками. Они пребывали в мыслях о переустройстве мира, обретали мудрость в отдаленных монастырях, искали смысл жизни и медитировали. Многие из них сознательно выбирали одиночество или служение церкви.

Зная, кем был ваш знак в прошлой жизни, возможно, вы лучше поймете свои нынешние интересы.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог