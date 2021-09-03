Ломаем лед в отношениях — любовный гороскоп на 4 сентября

Сегодня придется всеми силами растапливать золотое сердце партнера.

Овен

Сегодня звезды советуют влюбленным Овнам правильно рассчитывать свое время и силы, чтобы на фоне остальных событий не пострадала их личная жизнь. Не помешает заранее распределить задачи, продумать в общих чертах замышляемый сюрприз или тщательнее подготовить декорации для предполагаемой встречи.

Телец

Обстоятельства этого дня диктуют влюбленным Тельцам определенные правила, игнорировать которые звезды им не советуют. В конечном итоге их соблюдение пойдет на пользу отношениям, тогда как попытка проявить личную независимость и нарушить приличия может обернуться незапланированными последствиями.

Близнецы

Сегодня звезды советуют влюбленным Близнецам не торопить события и всецело довериться логике судьбы: все ожидаемое и запланированное произойдет именно тогда, когда нужно. Если планы на выходные слегка изменятся и путь к любимому человеку окажется усеян приключениями, значит, так тому и быть.

Рак

Сегодня звезды устроят влюбленным Ракам небольшой тест на изобретательность, креативность и понимание границ допустимого. В сложившихся обстоятельствах им не обойтись без хорошего чувства баланса и запасного плана, который можно в любой момент пустить в ход при изменении первоначального сценария.

Лев

Этот день станет для влюбленных Львов удачным, если в своих переживаниях они не будут эгоцентриками, заранее поймут правила игры, учтут привычки своего партнера и прислушаются к его мнению. Звезды намекают, что в любой ситуации есть готовый путь к компромиссу и не использовать его попросту глупо.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам проявить в любви долю расчетливости и избегать спонтанных порывов. Это не тот момент, когда стоит с разбега бросаться в объятия любимого человека на глазах у изумленной публики или необдуманно осыпать его цветистыми комплиментами. Стоит уточнить его планы и вкусы.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам начать в делах сердечных с малого: азарт придет во время игры. В гармоничных отношениях есть смысл сдержать себя, отложив широкие жесты на завтра. В случае ссоры день дает возможность успокоиться, взглянуть на дело иначе и начать встречное движение с целью примирения.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не выходить в своих личных отношениях за выставленные рамки - но также подсказывают им, что сценарий любовной игры является интерактивным: в определенный момент появляется выбор между несколькими вариантами развития событий и многое зависит от его правильности.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов день начнется с осторожного оптимизма, который по мере развития событий будет набирать обороты. Нетерпеливым Стрельцам придется немного умерить свои ожидания: у сюжетов этого дня свои темпы, и искусственно разогнать события до космических скоростей будет не в их компетенции.

Козерог

Сегодня звезды призывают влюбленных Козерогов не терять присущую им от природы сдержанность и сохранять в начале свидания разумную долю скепсиса. Если события будут развиваться благополучно, эту «броню» можно будет снять, а если что-то пойдет не так, она убережет от неприятностей и разочарований.

Водолей

Сегодня Водолеи жаждут любви и внимания, но не слишком открыты и не всегда доверчивы. Их партнерам нужно постараться, чтобы сломать лед и наладить близкий контакт. Чрезмерное легкомыслие в эти сутки и правда может оказаться неуместным, но звезды советуют не увлекаться ролью неприступной крепости.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не ждать в любовных делах полной свободы и безусловной удачи. Не стоит легкомысленно закрывать глаза на барьеры и предупреждающие сигналы, надеясь, что все обойдется: неисполнение мелких правил не освободит от платы за их несоблюдение. Новые знакомства могут нести разочарование.