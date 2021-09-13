Боремся с ленью — гороскоп на 14 сентября

8-9 лунные сутки. Сегодня лучше выдержать паузу в важных делах и умеренный темп в текущих.

Утром сохранится вчерашний настрой, к которому может добавиться лень, рассеянность, непостоянство или раздражительность, импульсивность. Во второй половине дня Луна в Козероге призовет к реализму и осторожности, поможет подготовиться к конкуренции, сложному партнерству или судебному разбирательству. Внимание могут привлечь старые вещи и ресурсы, ожидающие утилизации, сбыта, обмена или возврата, а также ценности, ставшие в данный момент «яблоком раздора». Даже в острой ситуации желательно для начала поискать мирные пути.

Овен

В этот день Овнам лучше не спешить с начинаниями, и мирными, и воинственными. Желательно оценить расстановку сил, доступное поле деятельности и возможные реакции целевой аудитории. Отдельного внимания требуют правовая или договорная грань дела. Во многих случаях будет разумнее подождать первого шага со стороны партнера или конкурента. В конфликтной ситуации не стоит отбрасывать идею компромисса.

Телец

Утро для Тельцов - время прекрасных, но тупиковых порывов. Лучше перенести практические целевые инициативы на вторую половину дня: это время наибольшей стабильности и разумных дальновидных решений. Не стоит расстраиваться, если вам везет лишь в мелочах: через несколько месяцев протоптанная тропинка превратится в утрамбованный путь. Важный компонент успеха - наличие взаимной симпатии или выгоды.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам спешить с деловой, любовной, творческой или иной инициативой, а также с предложением переговоров или сотрудничества. Первая половина дня потенциально конфликтна и подчеркивает накопившиеся личные разногласия, но все идет к лучшему. Не стоит напоследок создавать в напряженных отношениях лишние трудности, впереди более дипломатичный и договороспособный период.

Рак

В первой половине дня Ракам лучше заниматься рутиной. Не стоит браться за новые важные задачи: возможны минуты рассеянности, те или иные недоразумения. Во второй половине дня делам поможет взаимная симпатия или точка пересечения интересов, но расслабляться опасно: параллельно с моментами гармонии в делах или в доме обостряются споры, становится жестче стиль переговоров или назревает конкуренция.

Лев

В первой половине дня Львам лучше избегать напряженной работы, предпочитая ей отдых или свободный режим творческих поисков. Вторая половина дня заставит смотреть на ситуацию практичнее. В это время хорошо без лишней суеты включаться в рутинную работу, можно заняться диетой, покупками, наведением порядка в доме, разбором вещей, подготовкой инвентаря или материалов к грядущей активной деятельности.

Дева

В начале этого дня Девы слегка рассеянны, собранности помешает обстановка или их собственный настрой. Звезды советуют отдохнуть дома или в случайном убежище, а за дела браться ближе к вечеру. Вторая половина суток подскажет разумные эстетические и творческие идеи, сделает продуктивнее отдых и поможет поддержать гармонию в личной жизни. Стоит повременить с покупками, сделками и вложением средств.

Весы

Первая половина дня предлагает Весам покорно плыть по течению. Заминки, вполне возможные в это время, станут неплохой тренировкой выдержки для активных Весов, которым не терпится броситься в бой. Вторая половина дня вынудит стать практичнее, заняться бытом или материальными нюансами. Станет сложнее скрывать нетерпение, азарт и раздражение, но важнее личных порывов окажутся спокойствие и порядок.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам стоит остерегаться подвохов. Несмотря на свою проницательность, они рискуют просчитаться - например, принять случайного попутчика за настоящего друга. Покупки, финансовые операции, личный выбор и обмен знаками симпатии лучше перенести на вторую половину дня. Стоит свернуть на время необязательную деятельность и повременить с заключением новых договоров на услуги.

Стрелец

Стрельцам не стоит поддаваться своим минутным импульсам и случайным внешним раздражителям, по инерции реагировать на привычные триггеры и сигналы. Порывы этого дня - путь в тупик или хорошее, но преждевременное начинание, которое удобнее продвигать в запланированное время вместе с единомышленниками. Вторая половина дня подходит для операций с деньгами и имуществом, но в них нужна внимательность.

Козерог

Козерогам лучше перенести все хлопоты на вторую половину дня. Это время шансов, которые сами по себе не гарантируют успеха, придется подкрепить их собственной дальновидностью и сообразительностью. Ошибка в выборе чревата обострением проблем. Стоит дать себе время сориентироваться в жилищных, профессиональных, семейных делах, в правовой, финансовой или эстетической стороне интересующего вопроса.

Водолей

Первую половину дня Водолеи могут посвятить будущему или неформальной стороне своей жизни. Не помешает быть внимательнее в общении с единомышленниками: не исключено, что кто-то из них ненадежен (особенно, если «показал себя» в недавних трудностях). Во второй половине дня лучше отказаться от переговоров и лишней публичности, не стоит афишировать проводимые практические обновления и эксперименты.

Рыбы

В первой половине дня Рыбы остаются потенциальными жертвами внешнего обмана или собственных иллюзий. Это не тот период, когда им стоит слепо доверять людям (особенно конкретным персонам). Если отношения с кем-либо сложились не лучшим образом, не всякие поступки имеет смысл прощать. Разобраться, кто друг, а кто нет, поможет вторая половина дня, при этом часть выводов может оказаться неприятной.