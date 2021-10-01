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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые разрушают свой брак

1 октября 2021ГороскопыСлово и Дело

Астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака по своей природе склонны жениться несколько раз.

Знаки зодиака, которые разрушают свой брак
Фото: Слово и Дело

Астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака по своей природе склонны жениться несколько раз. Они всеми силами подгоняют партнера под свои требования, пишет 5-tv.ru.

Овны по своей природе целеустремленные личности. Они способны прикладывать большие усилия, чтобы добиться желаемого. Однако, когда партнеры перестают соответствовать ожиданиям Овнов — они с ними расстаются.
Близнецы сами не знают, какого человека хотят видеть рядом с собой, поэтому они могут вступать в брак несколько раз. Из них редко получаются образцовые семьянины — виной всему ветреность представителей данного знака зодиака.
Стрельцы привыкли искать по жизни что-то новое. Когда им наскучит партнер — они могут завести роман на стороне. Чаще всего Стрельцы вступают в брак несколько раз.
Водолеи воспринимают моногамность как устаревшую условность. Они стремятся не ограничивать ни в чем своего партнера и такого же отношения требуют к себе. Водолеи легко разорвут отношения, если им наскучил партнер.

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