Знаки зодиака, которые разрушают свой брак

Астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака по своей природе склонны жениться несколько раз.

Астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака по своей природе склонны жениться несколько раз. Они всеми силами подгоняют партнера под свои требования, пишет 5-tv.ru.

Овны по своей природе целеустремленные личности. Они способны прикладывать большие усилия, чтобы добиться желаемого. Однако, когда партнеры перестают соответствовать ожиданиям Овнов — они с ними расстаются.

Близнецы сами не знают, какого человека хотят видеть рядом с собой, поэтому они могут вступать в брак несколько раз. Из них редко получаются образцовые семьянины — виной всему ветреность представителей данного знака зодиака.

Стрельцы привыкли искать по жизни что-то новое. Когда им наскучит партнер — они могут завести роман на стороне. Чаще всего Стрельцы вступают в брак несколько раз.

Водолеи воспринимают моногамность как устаревшую условность. Они стремятся не ограничивать ни в чем своего партнера и такого же отношения требуют к себе. Водолеи легко разорвут отношения, если им наскучил партнер.

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