Мозговой штурм или проверенный метод — финансовый гороскоп на 19 ноября

Сегодня мы столкнемся со сложным выбором. Подключаем интуицию, чтобы не ошибиться.

Овен

Овны почувствуют в себе прилив сил и огромное желание трудиться. Необходимо ставить перед собой максимально сложные и объемные задачи. В этом случае ваша производительность труда резко вырастет. Однако это произойдет во многом из-за интенсификации труда, а не за счет технических усовершенствований. Также успешно решаются дела с укреплением безопасности вашего имущества.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее взаимодействовать с окружающими людьми. В первой половине дня вы можете почувствовать усиление интеллектуальных и творческих способностей. Возможно, в поле вашего зрения появятся деловые партнеры, с которыми вы раньше активно сотрудничали. Общение с ними подскажет вам пути для возобновления сотрудничества в новых условиях.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день благоприятствует любой работе, связанной с темой недвижимости, строительства, магазинной торговли и ремонтных работ в помещениях. Также можно заниматься благоустройством рабочего места. Сотрудничество с родственниками будет способствовать росту ваших доходов. Хорошо в этот день начинать строительство, проводить ремонтные работы, наводить порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется вступать в деловые контакты с энергичными и деятельными людьми. Особенно это относится к торгово-закупочной и посреднической деятельности. Также вы почувствуете в себе усиление интеллектуальных способностей, что положительно отразится на учебе и работе с документами. Во второй половине дня возрастает роль друзей и единомышленников – прислушайтесь к их советам.

Лев

Львам необходимо сосредоточиться на наращивании финансового потенциала. А для этого требуется интенсивно трудиться. Возможно, вам удастся совмещать основную работу с неофициальной подработкой. Не исключено, что вам предложат поработать во внеурочное время за дополнительную оплату. Звезды советуют не афишировать на публике свои намерения и стараться не привлекать к себе постороннего внимания.

Дева

Девам в этот день необходимо действовать смело и достаточно прямолинейно в отстаивании своей позиции. Чем решительнее будет ваше поведение, тем большую поддержку со стороны окружающих вы получите. Звезды советуют не ограничиваться индивидуальной трудовой деятельностью, а расширять сотрудничество с друзьями и единомышленниками.

Весы

Отношения типичных Весов с вышестоящим руководством в этот день могут стать более доверительными. Многие вопросы вы сможете решать путем кулуарных переговоров. Также это хороший день для обращения к работодателю за получением льгот и компенсаций расходов на лечение, приобретение путевки в санаторий и пр. Вторая половина дня располагает для заключения договора на аренду помещений под размещение магазина или офиса.

Скорпион

Скорпионы в этот день смогут резко повысить свой уровень профессиональных познаний. Для этого у вас будет все необходимое: прежде всего, усилятся интеллектуальные способности и появятся люди, способные поделиться с вами своими познаниями. Успешно идет обмен мнениями и опытом. Это прекрасный день для составления планов, проектно-конструкторских разработок, проведения коллективных мероприятий, обмена мнениями и опытом работы.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется активнее добиваться поставленных целей. Прекрасный день для продвижения в карьере и контактов с вышестоящим начальством. Действуйте предельно открыто и решительно, отстаивайте свои права бескомпромиссно. Внешние обстоятельства отступят перед вашим напором и настойчивостью, и вы сможете добиться желаемого.

Козерог

Козерогам рекомендуется активнее сотрудничать с людьми из других стран и регионов – такие люди будут вам очень полезны. Это может быть дистанционное деловое сотрудничество с помощью интернета и электронной переписки. Во второй половине дня руководящим работникам придет информация, которая приоткроет подоплеку тех или иных событий.

Водолей

Удачный день для Водолеев независимо от занимаемой должности. Руководящие работники смогут отдавать очень эффективные управленческие команды. А те, кто работает на подчиненных должностях, смогут усовершенствовать навыки работы с техникой. Удачно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к работе в рекламных студиях, в издательских домах, в типографиях, в туристических бюро.

Рыбы

Рыбам, плотно завязанным в своей работе на деловое партнерство, рекомендуется предоставить партнеру право быть ведомым и самому определять главные дела и события. Дело в том, что в этот день ваши деловые партнеры смогут действовать гораздо энергичнее и удачливее. Старайтесь найти общие интересы, на базе которых можно будет объединиться с деловыми партнерами.