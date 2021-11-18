Проживаем каждый миг — гороскоп на 19 ноября

15-16 лунные сутки. В начале дня Полнолуние добавит силы любым эмоциям и сделает проблематичной сдержанность.

Не исключены навязчивые желания и тяга к излишествам. Затмение подчеркнет значимость момента, заставит острее переживать недавние события или активнее заглядывать в будущее. При этом внешняя активность может падать. Возможна усталость или вынужденная пауза в делах. Важна личная позиция людей, которые сейчас влияют на ситуацию (владеют ресурсами, обладают властью, представляют общие интересы). Вечером вступление Луны в знак Близнецов разрядит эмоциональное напряжение и поможет отнестись к ситуации проще.

Овен

Внимание Овнов сегодня сконцентрировано на недавних острых темах (особенно, если в них сильна материальная составляющая). События вплоть до вечера будут идти по инерции, новые повороты в них маловероятны. Возможно окончательное личное решение или заявление, определяющее дальнейший ход дела - например, подтверждение позиции продавца, покупателя, кредитора или должника. Вечер принесет новости.

Телец

Пока не настал вечер, Тельцы пребывают под влиянием вчерашних переживаний. Это могут быть большие надежды делового плана или сильные личные чувства. Независимо от позитивного или негативного оттенка, они отнимут немало энергии, из-за мощного выброса эмоций не исключен критичный перерасход сил. Вечер даст уточненную объективную информацию, поможет мыслить более рационально и профессионально.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам отложить все значимые дела и контакты на вечер, так как именно в это время ситуация станет более предсказуемой. Также стоит отложить точные расчеты, размышления и аналитику: в конце дня ослабеют недавние бурные эмоции, и пойдет лучше любая интеллектуальная работа. Удастся применить имеющиеся данные, знания и шаблоны, станут яснее варианты сценариев будущего.

Рак

Этот день поддерживает интерес Раков к социальным событиям, общественному мнению или настроениям среди друзей. Он значим для Раков, претендующих на лидерство в группе или персональную известность. Утро будет удерживать фокус внимания на материальных темах и личных симпатиях. Вечером актуален более широкий угол обзора, могут оказаться важнее сухие объективные факты или профессиональные новости.

Лев

День поможет Львам определиться с картиной будущего или хотя бы настоящего, но не сразу. Немало времени может пройти в прожектерских настроениях или в поиске нестандартных решений. Официальные визиты и совещания лучше отложить на вечер: в это время станет проще найти точные данные или систематизировать их, больше надежд на дисциплину, логическое мышление и появление конструктивных предложений.

Дева

Основная часть дня пройдет для Дев под впечатлением недавних событий, давших дополнительный импульс их надеждам. Это хорошее время для свободных занятий, любви, творчества. Работу с документами, ответственные совещания и официальные встречи желательно перенести на вечер: сегодня это лучшее время для того, чтобы собраться с мыслями, уточнить план, вспомнить о дисциплине и профессиональном долге.

Весы

Основная часть этого дня пройдет для Весов под влиянием вчерашних настроений, которые не способствуют рутинной работе и сухому рациональному мышлению. Внимание могут занимать необычные обстоятельства и экстренные процедуры. Возможны чувственные фантазии, тяга к удовольствиям и излишествам. Важные официальные контакты, планирование и интеллектуальную работу лучше перенести на вечер или на завтра.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам ориентироваться на обстановку, но не равняться на нее бездумно. Например, не стоит разделять чужую склонность к излишествам и странные вкусы друзей, поощрять все капризы любимого человека или родни, бывать в случайных сомнительных компаниях: это может подпортить репутацию. Вечером лучшей защитой от неприятностей станут система правил и рациональное мышление.

Стрелец

Сегодня Стрельцам желательно доводить все дела до конца (в том числе, начатые не по своей воле: экстренные, навязанные, спровоцированные). Процедура, брошенная в шаге от финиша, сохранит свой разрушительный потенциал, который может «проснуться» в будущем в самый неудобный момент. В частности, звезды рекомендуют быть аккуратнее в лечебных манипуляциях, при уборке, ремонте и проведении обновлений.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам прямо с утра погружаться в рутину. Лучше перенести на вечер дела, требующие организованности и концентрации внимания - такие, как обработка документов, чтение служебной корреспонденции, диагностика, аналитика, поиск лекарств или консультанта. Основную часть дня хорошо посвятить любви, свободным развлечениям или отдыху, можно расслабиться и отойти от шаблона.

Водолей

Основную часть дня Водолеи проведут под влиянием сильных эмоций, характер которых зависит от ситуации. Возможен всплеск честолюбия, гордыни, щедрости, сентиментальности, привязанности к друзьям, родине, дому или старым целям. Не исключены завышенные запросы и аппетиты, попытки получить больше внимания, удержать свой авторитет или удачу. Вернуть самоконтроль и объективность взгляда поможет вечер.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше оставаться на позициях невмешательства и ограничиваться мелкими простыми делами. Дневные часы пройдут гармонично, если наслаждаться эмоциональной атмосферой момента и не пускаться в преждевременные авантюры. Вечером приветствуются организованность, рациональное мышление, готовность действовать по стандартным правилам, алгоритмам и инструкциям (в том числе в домашних делах).