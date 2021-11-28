Не все нам по зубам — финансовый гороскоп на 29 ноября

Сегодня стоит реально оценивать свои силы.

Овен

Достаточно напряженный день для Овнов, специализирующихся на индивидуальном обслуживании клиентов. Возможно, вам придется иметь дело с излишне капризными и требовательными клиентами, угодить которым будет весьма непросто. Старайтесь не доводить дело до конфликта и жалоб начальству. Также вам могут предложить неофициальную подработку и не заплатить за проделанную работу.

Телец

У Тельцов этот день может сложиться весьма напряженно. Основная проблемная тема может быть связана с конфликтными ситуациями в трудовом коллективе. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег и не отвлекаться на посторонние разговоры в рабочее время. Если ранее уже были запланированы деловые встречи, то отложите их на вторую половину дня, когда ситуация станет более гармоничной.

Близнецы

Близнецы в этот день рискуют понести финансовые убытки. В первую очередь это относится к тем, кто занимается оптовыми закупками товара и игрой на валютной и фондовой бирже. Нельзя полагаться на удачное стечение обстоятельств и идти на риск. Отношения в семье складываются неровные, без видимого повода неожиданно может произойти конфликт. Это может негативно отразиться на семейном бизнесе и на удаленной работе.

Рак

Раки в течение дня могут столкнуться с нарушением договорных обязательств или какими-то накладками в отношениях с деловыми партнерами. Неблагоприятно могут пойти дела, связанные с поездками, посредничеством, торговлей и деловыми контактами. Так или иначе, но ваша зависимость от необязательности других людей может неблагоприятно повлиять на исход вашей работы – не все запланированные на сегодня дела удастся выполнить.

Лев

Львам в этот день может поступать большое количество информации, из которой доля действительно нужных и полезных сведений может оказаться крайне мала. В связи с этим вы можете потерять много времени впустую. Неудачно могут пойти дела у тех, чья работа связана с частыми поездками и контактами. Воздерживайтесь от любой секретной или неофициальной деятельности.

Дева

Основной задачей Дев сегодня может стать не столько преумножение финансовых ресурсов, сколько их сохранение. Старайтесь не ввязываться в рискованные финансовые операции, воздерживайтесь от крупных инвестиций и покупок. Расходы под действием эмоционального импульса могут оказаться убыточными. Работа в составе группы может быть сопряжена с нервным напряжением и низкой результативностью.

Весы

Эмоциональное состояние Весов сегодня может оказаться весьма нестабильным. Это может отразиться на частой смене настроения, неуверенности в собственных силах и повышенной конфликтности. Поэтому ваши деловые качества могут негативно отразиться на результатах труда. Из-за склонности часто менять свое мнение и метаний вы не сможете добиться позитивного продвижения своего проекта.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется быть крайне осмотрительными при работе с поступающей информацией. Возможно, вам поступят ложные сведения, и, если вы их вовремя не распознаете, то рискуете допустить ошибки. Старайтесь свести все деловые контакты к необходимому минимуму, воздерживайтесь от критических замечаний. Не исключены проверки, ревизии, неприятности с законом.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальной трудовой деятельности. Воздерживайтесь от долгосрочного или среднесрочного планирования. От участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций или планерок, лучше уклониться под благовидным предлогом. Также это неблагоприятное время для поиска помещения для бизнеса и оформления арендного договора.

Козерог

Напряженно складывается этот день для Козерогов. Особенно это касается ваших взаимоотношений с вышестоящим начальством. Возможно, вам придется заниматься выполнением таких заданий и поручений начальства, с которыми вы внутренне не согласны. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину. Материальный ущерб могут понести работники страховых агентств, правоохранительных органов и банковские служащие.

Водолей

Водолеям звезды советуют прежде всего позаботиться о сохранении своей деловой репутации. Старайтесь не браться за ту работу, в которой не чувствуете себя достаточно компетентными специалистами. Сегодня вас могут оценивать по тому объему знаний, который позволяет вам решать профессиональные вопросы. Не рекомендовано работать в составе группы и заниматься планированием.

Рыбы

Рыбам рекомендуется усилить меры финансовой безопасности, поскольку сегодня возрастает вероятность убытков, мошенничества. Если у вас есть электронные платежные системы, то необходимо заменять пароли и подключать дополнительные меры безопасности от несанкционированного взлома. Некоторые из прежних договоренностей могут быть нарушены. Воздержитесь от ведения переговоров.