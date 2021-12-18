Эмоции возьмут верх над разумом — гороскоп на 19 декабря

15-16 лунные сутки. Сегодня утром романтичное взаимодействие светил с Юпитером настроит на продолжение вчерашних событий, но свободного времени для них останется не так уж много.

Во второй половине суток переход Луны в знак Рака усилит власть эмоций и привычек, а заодно подкорректирует и повестку дня. К вечеру ее главным пунктом могут оказаться домашние заботы, бытовые нужды, хозяйственные планы, родственные связи или запутанные финансовые дела. Начнут вновь подниматься неоднозначные насущные вопросы практического характера, в решении которых не обойтись без нестандартного подхода или вынужденного компромисса.

Овен

Утро может начаться для Овнов с момента удачи, с какого-то приятного события в их близком окружении или в компании друзей. Однако на дальнейшее развитие событий в таком духе рассчитывать не стоит: во второй половине дня повестка изменится. Многим Овнам придется вернуться домой или параллельно заняться насущной хозяйственной темой. Может назреть непростой семейный разговор или служебное совещание.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня продуктивна вторая половина дня. Это время новостей и растущей общительности - скорее всего, по конкретным насущным поводам, задевающим ваши интересы. Возможно, вам придется вступить в тесный контакт со своей близкой или дальней родней, обсудить вопрос о поездке, финансах, способе связи. Решения зачастую будут временными, компромиссными и противоречивыми.

Близнецы

Начало дня обещает стать для Близнецов удачным, однако удача коснется, главным образом, уже знакомых дел. Надежды, связанные с новым поворотом событий или с отдаленным будущим, потребуют дальнейшего подтверждения. Не стоит медлить с удовлетворением личным нужд и привычек, так как во второй половине дня в приоритет могут попасть семейные заботы, финансовые проблемы и хозяйственно-бытовые дела.

Рак

Начало этого дня Ракам лучше провести в уединении, во вчерашней компании или за обдумыванием свежих впечатлений. Более активная позиция нужна во второй половине суток: она создаст условия для продолжения диалога или коллективной беседы, потребует дипломатичности или изворотливости. Возможен новый этап переговоров. В двойственной ситуации важно иметь поддержку друзей или доступ к источнику данных.

Лев

Для Львов день начнется с участия в коллективных делах или с еще одной попытки «заглянуть за горизонт». Это время оптимизма или надежд на влиятельных друзей. Во второй половине дня приоритетом может стать частная жизнь, дом, хозяйство, здоровье. Мысли о светлом будущем сменятся обращением к прошлому или противоречивыми раздумьями о насущных делах. Может наметиться вынужденная беседа или поездка.

Дева

События этого дня подводят Дев к мысли о будущем, но на пути к новым замыслам встают тени прошлого: не сделанные выборы, нерешенные задачи, неотслеженные ловушки. Чем ближе вечер, тем выше риск двойственности и тупика. Может вновь пойти по кругу важный разговор, забуксовать персональный или совместный план. Многим Девам придется помочь близким людям - или, наоборот, попросить у них поддержки.

Весы

Сегодня утром у Весов есть отличный шанс запастись позитивом. Источником светлых чувств может стать свежее вчерашнее впечатление или весь комплекс событий уходящего года, в котором было немало хорошего. Вторая половина дня напомнит о долге и насущных делах, подтолкнет к семейным или служебным переговорам, может усилить негативные эмоции. Возможна двойственная ситуация, требующая дипломатичности.

Скорпион

Для Скорпионов самой насыщенной и продуктивной станет вторая половина этого дня. Именно в это время оживятся необходимые каналы связи, начнут поступать новости, будет дан импульс целевым разъездам, поискам, переписке, учебе или исследованиям. Важно помнить, что это время неоднозначных вопросов и столь же неоднозначных ответов. Возможны заминки в делах, развилки в пути, пробуксовки в переговорах.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше укреплять свои социальные позиции и личные связи утром. Не стоит начинать переговоры с нуля, но полезно поддержать любой контакт, уже имеющий ценность. Вторая половина дня окажется эмоционально насыщенной и заставит быть настороже. Возможно, придется поднять неприятную тему, связанную с семейным имуществом, интимной жизнью, налогами, долгами, кредитами или общими активами.

Козерог

В начале дня Козерогам стоит поберечь энергию, иначе ее может не хватить на сложные переговоры. Если ваше главное оружие - информация, звезды советуют собирать и обдумывать ее утром, а пускать в ход ближе к вечеру. В любом диалоге сегодня возможны неловкие для всех моменты и опасные персонально для вас компромиссы. Устойчивости вам добавит оригинальность собственного мышления и поддержка друзей.

Водолей

Водолеям имеет смысл начать этот день с расслабления, любимых занятий или возвышенных бесед «для души». Упущенное в утренние часы вряд ли удастся наверстать, так как вечером обстановка изменится. Будут затронуты не самые приятные темы, могут появиться вопросы или сомнения. Кто-то или что-то потребует заботы и помощи. Возможно, напомнит о себе хроническое недомогание или отложенное домашнее дело.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит спешить: нужные для их планов обстоятельства сложатся во второй половине дня. В это же время сами Рыбы почувствуют новый интерес к жизни (включая личную), станут проницательнее и смогут шутя решить любую головоломку. Звезды советуют отложить на вечер свидание, важный разговор, целевую прогулку, литературное творчество, предметное общение с друзьями, родственниками и детьми.