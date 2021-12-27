Столкнемся с барьером — любовный гороскоп на 28 декабря

Сегодня мы вряд ли будем понимать вторую половинку, но не стоит говорить ей об этом — можем поругаться.

Овен

Сегодня между Овнами и их партнерами может состояться непростой диалог. Не исключено, что его инициатором выступит вторая сторона. Звезды намекают, что поставить в нем точку сейчас вряд ли удастся. Чтобы получить ответы и прийти к согласию, требуется односторонняя или обоюдная переоценка ценностей.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам выяснять отношения с любимым человеком из-за мелочей: гармония в главном (например, во взглядах) гораздо важнее любых временных затруднений, которые рано или поздно будут улажены. Возможны небольшие осложнения, связанные с планируемым романтическим путешествием.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит разобраться в своей любовной ситуации, прежде чем судить о происходящем. Проблемы могут крыться как в старых ошибках, так и в новых жизненных обстоятельствах - например, в перемене статуса партнера. Некий роковой нюанс не дает покоя и, похоже, настала пора о нем поговорить.

Рак

Ракам звезды намекают, что сегодня им лучше не спорить с любимым человеком и не заводить разговоров на важные темы: велик риск захода беседы на очередной круг. Если вам задают вопрос или делают предложение, не спешите с ответом: вам стоит подумать либо над его содержанием, либо над формой и тоном.

Лев

Сегодня Львов могут поджидать огорчения при попытке узнать что-то о любимом человеке или всласть с ним поговорить. Не исключено, что вместо полноценной беседы придется довольствоваться ее суррогатом. Некоторые Львы столкнутся с интригующим молчанием или загадочным исчезновением своего партнера.

Дева

Девам стоит повременить с выбором изысканного новогоднего подарка любимому человеку. Из-за досадного стечения обстоятельств сейчас возможны финансовые препятствия, эстетические ошибки и проблемы с согласованием личных вкусов. Возможно, лучше под благовидным предлогом отложить выбор на пару месяцев.

Весы

Сегодня влюбленные Весы не в лучшей психологической форме и свидание для них нежелательно. Возможно уныние из-за того, что закрыт счастливый, насыщенный и вдохновляющий период в любви - в этом случае, стоит помнить, что любая сказка однажды заканчивается, и важно, что осталось «в сухом остатке».

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше не начинать романтический диалог по собственной инициативе. Если он неизбежен, то помните, что краткость - сестра эпистолярного и ораторского талантов и самая надежная страховка от ошибок. Стоит отложить отправку письма, повременить с приглашением, ответом или выбором.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут обнаружить, что лишились ценного преимущества в любовных делах, благодаря которому они до сей поры непринужденно находили оригинальный выход из всякого положения. Если в отношениях появились или вновь обострились претензии, вряд ли удастся уйти от неприятного разговора.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для романтических знакомств и развития любовных отношений. Многие Козероги рискуют сказать что-то невпопад и увеличить дистанцию с тем, кто им нравится, тогда как ненужные поклонники несмотря ни на что продолжат навязчиво преследовать их.

Водолей

В этот день Водолеи могут столкнуться с барьером, пытаясь наладить с любимым человеком контакт. Не исключен длинный список множественных преград, начиная с явного непонимания и заканчивая плохой связью. Гармонии в паре может мешать скрытность, придирчивость, недоверие, намеренное желание уязвить.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам уклоняться от «трудных» и коварных вопросов близкого человека, но рекомендуют отвечать на них кратко. Желательно избегать категоричных оценок, преждевременных обещаний и радикальных выводов. Что касается новых попыток знакомства, с ними сейчас лучше повременить.