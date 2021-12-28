Берем тайм-аут — любовный гороскоп на 29 декабря

Сегодня стоит поставить наш романно на паузу и разобраться в своих желаниях.

Овен

Сегодня главные задачи влюбленных Овнов - удержать под контролем свой темперамент, настойчиво требующий приключений, и избежать негативного взгляда на происходящее. Ситуацию нельзя назвать идеальной - но звезды подсказывают, что проблемы решаемы, важно лишь набраться терпения и проявить выдержку.

Телец

Сегодня Тельцам может казаться, что между ними и любимым человеком пробежал холодок. Даже если это так, звезды советуют не волноваться, поскольку те или иные преграды в этот день неизбежны. Возможны и внешние препятствия к встрече, и психологические барьеры к слиянию душ. Свидание лучше отложить.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы склонны на многое смотреть мрачно. Возможно, им действует на нервы затянувшийся сюжет или мучительный вопрос, на который у них пока нет ответа. Звезды напоминают о вреде суеты, советуют отложить романтическую встречу и не спешить с уточнением планов на Новогоднюю ночь.

Рак

Сегодня судьба готовит Ракам препятствия в делах сердечных - но им скорее следует благодарить за них, чем бунтовать. Роковая преграда может спасти их от ошибки, поставить разумный предел их чересчур экзотичным планам и темным страстям, а также удержать их от правильного, но преждевременного шага.

Лев

События этого дня говорят Львам о неизбежности перемен в отношениях (в какую именно сторону, многим Львам покажет уже Новогодняя ночь). Не исключено, что из них уйдет именно та часть, которой Львы и их партнеры дорожили больше всего - например, ощущение новизны, свобода или богатство возможностей.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам отправляться на любовное свидание без крайней необходимости: велика вероятность столкнуться с досадной преградой уже на пути к месту встречи. Если препятствия будут героически преодолены на этом этапе, могут возникнуть непредвиденные сложности в процессе общения.

Весы

Сегодня романтическое свидание может разочаровать Весов. Для праздника чувств не всем Весам хватит материальных и душевных ресурсов. В сочетании с другими неблагоприятными обстоятельствами, этот факт способен повергнуть их в уныние и навести на мысль о конце любви - скорее всего, в корне неверную.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам взять паузу в личной жизни. Несмотря на обнадеживающие перемены, обстановка вплоть до ночи будет плохо поддаваться прогнозу. Самые точные расчеты и благие намерения могут дать неожиданный эффект (особенно, если ваша половинка отличается непредсказуемым нравом).

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам не стоит афишировать свои чувства или спешить с очередной романтической инициативой. Идеальная стратегия для этих суток - временно отступить в тень и обдумать свое новое положение: не исключено, что оно внесет серьезные поправки в любовную тактику на предстоящий год.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить свидание: ситуация вплоть до ночи останется непредсказуемой, а любое расхождение событий с планами способно их деморализовать. Чтобы избежать нежелательных сюрпризов, достаточно перенести задуманное на завтра, придумав, если нужно, оригинальный предлог.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи упрямы, способны на сознательное подавление своих чувств или на непредсказуемые поступки. Они могут упорно держать дистанцию или внезапно обдать холодом после многообещающих слов. Независимо от текущего статуса «сингл» или «в отношениях», они могут ощущать одиночество.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб подводит внушаемость. Стоит им поддаться влиянию обстановки или чужому мнению - и они рискуют пропустить свое счастье (или не поверить в него, даже если ключи к нему держат в своих руках). Во избежание подобных недоразумений звезды советуют сделать в делах сердечных паузу.