Почему с 29 декабря по 28 октября не стоит доверять свои тайны

Этот период принесет много романтики, но и много проблем.

В рамках современных реалий и даже отдельно 2022 года – транзит Юпитера с 29 декабря по своему знаку Рыб будет в меру скоротечным и порывистым. Уже к 11 мая «звезда королей» пройдёт всю свою обитель и до 28 октября 2022-го будет оставаться в активном секторе огненного знака Овна. Поэтому сейчас есть смысл рассмотреть какие-то наиболее значимые аспекты и положения Юпитера в его 1 фазе (до 11 мая), ведь в конце октября Юпитер ещё вернётся до конца года в Рыбы.

Весь годовой ход Юпитера – наиболее важный процесс 2022 года, требующий пристального внимания, даже без упоминания того факта что с 20 марта 2022-го (начала нового астрологического года) именно Юпитер становится в некотором роде дежурным по планете. Такое звание Юпитер получает в рамках системы управления планет по семилучевой «звезде Давида» (звезде магов), раз в 7 лет меняя на этом посту Сатурн.

Эта «ингрессия» Юпитера в Рыбы – хороший знак для всех работников творческой сферы, художественного и музыкального искусства, кино и театра, а также для людей, занимающихся благотворительной, религиозной, врачебной деятельностью или принимающих помощь от благодетелей. Стоит ожидать всплеска развития новых социальных программ, амнистий, выделения средств на повышение различных пособий, предоставления льгот и дотаций самым нуждающимся и заслуживающих поощрения слоям населения. Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию с перемещениями по миру, «внутренний туризм» и экотуризм в данный момент хорошо вписываются в программу рассматриваемого транзита.

Тем не менее, щедрость Юпитера в Рыбах может дать совершенно неожиданные всходы – планета роста и расширений может вольно или невольно раскрывать секреты и создать утечку информации, в том числе относительно государственных лиц и крупных деятелей бизнеса, чиновников, закулисных планов. Но также легко может помогать ускользать от ответственности.

Важнейшие аспекты Юпитера в первой части транзита (до 11 мая) по Рыбам:

Первым заметным аспектом Юпитера в Рыбах станет союз с Ураном при поддержке Марса во второй декаде февраля (точный аспект 18 февраля). Этот не шаблонный аспект приносит хорошее видение перспектив и новых идей, благоприятен для создания новых сообществ, внедрения новых технологий, начала дружбы и сотрудничества, в том числе между иностранными партнёрами. При дополнительных обстоятельствах повышается везение в финансовой сфере.

А вот соединение Юпитера с Нептуном во второй декаде апреля (точный аспект 12 апреля), вместе с ростом вдохновения и чуткости к бедам других людей может создать чрезмерный идеализм, излишнюю романтизацию проблем и явлений, необъективность оценок. В этот же период возможны чудесные исцеления от болезней. На фоне этой связи планет повышается вероятность как получения дохода, так и ущерба от спекуляций и мошеннических финансовых схем, выигрыша в лотерею. Однако самым тревожным ожиданием этого аспекта может стать вред от «большой воды» – наводнений и затоплений, оползней в горах, разливов воды или вредных химикатов.

В очень активный и удачный период начала мая 2022-го вписывается и ещё один аспект этого периода – дружественное сочетание Юпитера с Плутоном (2-7 мая, точный аспект 4-го). Аспект с помощью ряда других позитивных связей благоволит бизнесу, может работать на увеличение доходов за счёт слияния капиталов, получение дивидендов с прошлых вложений, а также отсрочку или списание долгов.