Можем совершить фатальную ошибку — любовный гороскоп на 9 января

Сегодня мы можем испортить наши отношения, если не будет аккуратными в словах.

Овен

Сегодня для Овнов велик риск натолкнуться в любви на роковое препятствие - в том числе созданное когда-то собственным поведением. Им стоит помнить, что взаимное или одностороннее упрямство, а также придирчивость и злопамятность способны свести на нет все усилия по встречному движению в отношениях.

Телец

Сегодня звезды предостерегают Тельцов от ложной тревоги в любовных делах и от вызванной ею суеты, а также от попытки найти оригинальное решение простой задачи. В этот день не всегда хороша спонтанность: легко «споткнуться на ровном месте». Стоит отказаться от своей инициативы или пересмотреть ее.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться в делах сердечных со знакомой проблемой, не решив которую, они не смогут идти дальше. Возможно, на их пути встанет коварная дилемма любовь-деньги, любовь-секс или любовь-дружба. Не время для щедрых даров. Свободным Близнецам лучше уклониться от новых знакомств.

Рак

Сегодня многие Раки встанут в личных отношениях перед мучительной дилеммой, решение которой они могут взять на себя или переложить на партнера: третьего, скорее всего, дано не будет. Помимо формального баланса интересов гармонию обеспечит моральный климат в паре, например, взаимная порядочность.

Лев

Сегодня даже привычные безотказные маневры в любовной игре могут не дать Львам заветного эффекта, из-за чего они способны прийти в беспокойство и утратить апломб. Романтические планы могут прийти в противоречие с личными обстоятельствами. Лучше отложить встречу, если вы не в настроении или болеете.

Дева

Влюбленным Девам этот день даст повод для волнений. Причиной могут стать интимные заминки, бытовые недоразумения или мировоззренческие разногласия. В парах с долгой историей оживятся незабытые обиды и неулаженные претензии. Звезды советуют не заострять ситуацию, но побыстрее на нее отреагировать.

Весы

Сегодня Весам желательно подстроиться под интересы партнера или разделить их: это лучший способ отвлечься от того, что вносит в отношения разлад. Не стоит молча дуться, выставлять ультиматум или напрямую соблазнять: такое поведение может быть воспринято как навязчивая психологическая манипуляция.

Скорпион

День чреват для Скорпионов размолвкой с любимым человеком из-за «мелочей жизни». Чем теснее контакт, тем выше риск недоразумения или конфликта. Если избежать его не получилось, звезды рекомендуют ненадолго отдалиться друг от друга, чтобы эмоционально остыть: вряд ли стоит ссориться из-за пустяков.

Стрелец

Сегодня главное оружие влюбленных Стрельцов - личная активность: инициатива, предприимчивость, ловкость, управляемая импульсивность. Попытка покорить чужое сердце достатком или привлечь внимание дорогим подарком будет иметь меньше успеха. Стрельцы-мужчины преуспеют в таком формате больше женщин.

Козерог

Сегодня личные отношения Козерогов лишены гармонии ... или им так кажется. Многие представители знака в этот день явно не в духе и настроены придирчиво. Даже если в их романе отсутствуют недостатки, они сумеют их найти (а иногда и создать). Выбирать этот день для свидания или знакомства не стоит.

Водолей

В обстоятельствах этого дня влюбленные Водолеи могут решиться на какой-то смелый ход, но им стоит дважды подумать, прежде чем его делать. Не исключено, что их усилия пропадут впустую, а проблема так и останется нерешенной. Велика вероятность совершить ту или иную неловкость из лучших побуждений.

Рыбы

Для Рыб сегодня возрастает вероятность любовных неудач. Часто в этом будут виноваты обстоятельства, но иногда сами Рыбы способны добавить себе проблем - например, поленившись спросить свой внутренний голос. Лучше отклонить в этот день приглашение, с осторожностью принимать подарки и знаки внимания.