Что надо делать в затмение 30 апреля для привлечения денег

Во время солнечного затмения сочетание солнечной и лунной энергии дает очень сильный толчок, поэтому в этот момент хорошо проводить любые эзотерические практики.

Считается, что если вы проведете какой-либо обряд или ритуал во время затмения, то он обязательно выполнит свое предназначение, так как энергия будет очень сильной.

На воду

Возьмите стакан чистой воды и поставьте его на подоконник в день солнечного затмения. Подержите ее на этом месте на протяжении дня, а на следующее утро заберите стакан, водой ополосните свой кошелек. Не вытирайте его, дайте ему высохнуть. Так вода зарядит ваш кошелек на финансовое благополучие

На деньги-талисманы

Возьмите несколько крупных купюр, которые вы не планируете тратить в ближайшее время, и положите их на подоконник на весь день. Они будут подпитываться солнечной и лунной энергией от затмения. На следующий день положите их в кошелек и не тратьте до тех пор, пока не улучшите свое материальное положение.

Со свечами

Поставьте три свечи так, чтобы они образовали треугольник, зажгите их. В центр положите вещь, которая ассоциируется у вас с богатством. Это может быть игрушечная машина, украшение или фото того, что вы мечтаете купить. После этого трижды произнесите ваше желание и попросите Солнце его исполнить. Предмет, который вы положили в центр, заберите и держите три дня под подушкой.

Желание на бумаге

В день затмения возьмите бумагу и напишите на ней все ваши самые заветные желания, но выбрать нужно только одно, которое будет исполнено. Сфокусируйтесь на нем, зажгите свечу и сожгите этот листок. Пока он будет гореть, повторяйте вслух свое желание. Когда он догорит, соберите пепел и выбросите в проточную воду.