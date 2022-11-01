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Астролог назвала два знака зодиака, которые смогут разбогатеть в ноябре

1 ноября 2022ГороскопыВечерняя Москва

Денежные дела в ноябре пойдут в гору у Стрельцов и Близнецов, считает астролог Анжела Перл.

Астролог назвала два знака зодиака, которые смогут разбогатеть в ноябре
Фото: unsplash.com

Денежные дела в ноябре пойдут в гору у Стрельцов и Близнецов, считает астролог Анжела Перл.

По ее словам, Близнецы в этом месяце смогут продвинуться по карьерной лестнице, что сильно увеличит их заработок. Однако эксперт по звездам рекомендовала проявить осторожность в финансовых вопросах, чтобы не совершить ошибок.

Стрельцам, считает Перл, заработок в ноябре принесут успешные переговоры. Астролог посоветовала представителям этого знака зодиака также сократить расходы и отложить отпуск до лучших времен. Отдыхать желательно дома и в одиночестве, сообщает rsute.

Астролог Анна Лебеденко сообщила, что на этой неделе Марс перешел в ретроградное движение. Продлится такое положение до 12 января 2023 года.

Это планета страсти, активности, действий, инициативы. Эксперт посоветовала на этой неделе проявлять рациональность, логику, но беречь себя от интеллектуального перенапряжения.

Ноябрь для представителей некоторых знаков зодиака станет месяцем, когда можно изменить свою жизнь.

Кому звезды приготовили перемены в любви и работе, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

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