Что можно и что нельзя делать знакам зодиака в октябре

Нас ждёт один из самых событийно интенсивных месяцев года!

Рваный ритм октября будет замешан на очередной серии осенних затмений (14 и 28 октября), и слишком экспансивного влияния грубых и воинственных планет Марса и Плутона. Характер событий месяца может быть достаточно реакционным, а динамика изменений бесповоротной и с перспективой в будущее. Именно при сложном влиянии Марса и Плутона в октябре весьма вероятно появление новых геополитических раскладов или смены приоритетов в этом направлении, качественных перемен во взглядах и намерениях.

Основные небесные события месяца:

8-9 октября – напряжённая «квадратура» Марса с Плутоном и переход Венеры в знак Девы (до 8 ноября);

11-13 октября – Разворот Плутона на прямое движение (11.10), переход Марса в знак своей силы в Скорпион (12.10) и тригон Марса с Сатурном (13.10);

14 октября в 20:55 – кольцевое Солнечное затмение в 22 градусе знака Весы;

20-21 октября – конфликты Солнца и Меркурия с Плутоном;

22-23 октября – переход Меркурия (22) и Солнца (23) в Скорпион;

28 октября в 23:24 – лунное затмение в 6 градусе знака Телец.

Первая неделя октября (1-7) – наиболее спокойный период по взаимодействиям планет, на который можно планировать большинство важных мероприятий. Единственный сложный день – понедельник, 2 октября. Конфликты Меркурия с Нептуном и Луны с Ураном и Венерой создают смутную и обманчивую атмосферу дня, могут принести неожиданные убытки и проблемы в контактах.

Вторая неделя октября (8-14) начнётся грозным «квадратом» Марса с Плутоном (8-9 октября), аспектом вестником политических провокаций и взрывоопасных ситуаций. Традиционно в это время возрастает количество ДТП, небезопасно находиться в местах большого скопления людей и в метро. Уже 10 октября состоится ещё одна негативная связь – Венера сразу после своего перехода в Деву окажется в точной оппозиции к вредному Сатурну, принося серьёзность намерениям, но и холод, ожесточение в сферу чувств. Впрочем, аспект может помочь в рутинных делах. Уже сначала этой недели лучше исключить риски и отложить начало новых дел – 14 октября солнечное затмение/новолуние.

Вся вторая половина месяца от кольцевого солнечного затмения 14 до Лунного затмения 28 октября – проходит под тематическим названием коридор затмений.

Основные наиболее событийные дни этого периода –

20-23 октября – это дни интенсивных перемен в самых разных процессах, связанных не только с переходами Солнца и Меркурия (22-23) в неспокойный знак Скорпиона, но и с их напряжёнными аспектами к Плутону. Дни ярких выступлений лидеров, публичных личностей, неожиданных решений, ультиматумов и жёстких столкновений мнений. Несмотря на наличие нескольких гармоничных аспектов – весь период имеет стабильно высокий уровень ЧП, особенно 21-22 октября!

28-29 октября – аура лунного затмения. Ещё один не менее эмоциональный, реакционный период, чем предыдущий! Лунное затмение в 6 градусе Тельца совпадает с довольно громким аспектом – противостоянием, энергетически заряженных планет Марса и Юпитера, в котором участвует и Меркурий. И опять мы вынуждены говорить о высоких рисках на транспорте всех видов, погодных и техногенных аномалий, возможны сбои в глобальных информационных сетях, в том числе банковского сектора. Этот же аспект Марса против Юпитера может вызвать волну мигрантского кризиса, опасен для путешествующих, работников дипломатических и таможенных ведомств, церковнослужителей.

Наиболее напряжённые дни октября, в том числе для здоровья – 2, 7, 9-10, 14, 15 (вторая половина дня), 18, 21-23, 28-29 октября.

Благоприятные дни месяца, когда влияние планет будет более дружественным – 3 (вторая половина дня), 4, 8, 11, 17, 24, 31 октября.