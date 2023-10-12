Как подготовиться к солнечному затмению 14 октября

В этот раз наблюдателей ждет кольцеобразное солнечное затмение, которое также называют «кольцо огня» из-за того, что Луна неполностью закрывает Солнце и оставляет свет по бокам.
Так как это событие сильно влияет энергетически и кармически абсолютно на всех людей, нужно к нему правильно подготовиться.
У затмения есть и позитивное влияние – оно помогает начать что-то новое и масштабировать старое. Поэтому если в ближайшее время вы планируете что-то кардинально поменять в жизни, то вам нужно заранее подготовиться к этому в затмение. Например, составьте карту желаний или напишите все свои планы на листе и сожгите – все это поможет вам успешно внедрить изменения в свою жизнь.
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