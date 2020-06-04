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Велика роль случая — гороскоп на 5 июня

Рамблер6 часов назад
Фото: Рамблер

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце склоняет к романтике, авантюрам, лихачеству, отклонению от курса, может подтолкнуть к небезобидным шуткам и рискованным манипуляциям.

Велика роль случая. Много подводных камней и досадных побочных эффектов сулят химические опыты, лечебные процедуры, контакты с животными. Возможны провокации, нечестные игры, попытки мошенничества. Положительная сторона дня — возможность расширить кругозор, разбавить повседневную рутину яркими красками, «сыграть в рулетку», опробовать альтернативный вариант, оживить былые ценности и старые симпатии.

Овен ‌‌

Сегодня Овны ловко выпутываются из передряг, благодаря изворотливости и нестандартному чувству юмора. Возможен легкий романтичный настрой. И все же день сложный. Вы заложник обстоятельств и случая, особенно, вдали от дома. Возрастает риск обмана или мошенничества. Ваши хитрости тоже могут обернуться против вас. Нужна внимательность в общении с иностранцами, при управлении любым видом транспорта.

Телец

Сегодня Тельцов ждет искушение. Вчерашняя удача даст повод для легкомыслия, может пригласить вас к лихачеству и дальнейшим приключениям. Звезды не советуют увлекаться, так как «продолжение банкета» окажется далеко не идеальным. К тому же, любые авантюры негативно отразятся на состоянии вашего кошелька или банковского счета. Не рекомендуются покупки, сделки, платежи, обменные и валютные операции.

Близнецы

Сегодня Близнецы и их партнеры настроены игриво, что поможет оживить романтические отношения или внести разнообразие в повседневную рутину. Но стоит помнить, что это лишь игра, порой сомнительная и опасная. Не исключены провокации. Один неверный шаг - и можно повздорить с близким человеком, дать повод для подозрений, подпортить себе карьеру. Небезопасно флиртовать с иностранцами, с начальством.

Рак ‌‌

Раков ждет хлопотный день, полный ярких и порой противоречивых впечатлений. Возможна цепь разъездов, параллельных забот, смешных сюжетов, мимолетных симпатий, нервирующих ситуаций, контактов с иностранцами. Немало хлопот способны доставить животные, коллеги, сервисы, попутчики. Возрастет риск случайных ссор и мелких травм. Не обойдется без приключений поиск информации или услуги, визит к врачу.

Лев ‌‌

Сегодня звезды приглашают Львов мыслить творчески и вести себя гибко. Впечатления этого дня дают материал для сравнений и расширяют кругозор, особенно, если вас привлекает идея путешествия или учебы, чужой язык, другая культура. Всюду найдется положительная или смешная сторона. Но и мелких подводных камней, неприятных случайностей сегодня хватает. Нестабильны чувства. Опасно доверять и рисковать.

Дева ‌‌

Сегодня Девам желательно быть дипломатами, избегать обострения конкуренции, интриги или конфликта. Звезды советуют следовать этой тактике не только при взаимодействии с внешним миром, но и дома. В деловых, семейных, любовных ситуациях вам придется искусно менять маски. Стоит учесть чужую обидчивость. Решив сгладить ситуацию шуткой, следите, чтобы она не смахивала на обидный намек или провокацию.

Весы ‌‌

Сегодня Весы заинтересованы в контакте со своим близким или дальним окружением. День позволяет поддерживать параллельные связи, играть на нескольких площадках одновременно. Узкое место дня - мелкие ловушки, скрытые помехи и погрешности. Возможны досадные осложнения в поездках и на прогулках, при попытке получить услугу, медицинскую помощь. Может подвести помощник, сервис, инструмент, лекарство.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не помешает удвоить внимательность в финансовых и деловых вопросах. День несет нестабильность, искушает нечестными методами действий. Удачи случайны, симпатии непрочны. Возможна утечка средств. Нежелательны лишние риски. Не самый подходящий момент для любовных авантюр и попытки монетизации своих талантов. Имеет смысл отказаться от платежей, сделок, игр на бирже, обмена валюты.

Стрелец

Сегодня сильной стороной Стрельцов должна стать дипломатичность. Не мешает дополнить ее креативным образом мыслей и нестандартным чувством юмора. В отношениях необходим динамический баланс интересов. В сложных, запутанных и опасных ситуациях рекомендуется добавить к этому миксу такие качества, как скрытность и изворотливость. В любом случае, лучше избегать физической и психологической агрессии.

Козерог

Козерогам сегодня лучше отказаться от любого намека на авантюру и от активного участия в решении чужих проблем. Нежелателен контакт с иностранцами, со случайными людьми и сервисами. Яркие впечатления, которые вы получите, несравнимы с тайным или явным ущербом, который будет вам нанесен в процессе (или в результате) такого приключения. Не рекомендуются точные ювелирные работы, лечебные процедуры.

Водолей

Сегодня Водолеи могут позволить себе романтику и мелкие приключения, особенно, в компании с другими людьми. Они будут безопасными, если вы не станете переходить границ, которые сами себе установили, а также не начнете в угоду моменту предавать свои собственные базовые принципы. Важно избегать ложных друзей и случайных симпатий, способных втянуть вас в сомнительную авантюру или в убыточный проект.

Рыбы ‌‌

Рыбам стоит отказаться от важных решений, а в текущих делах удвоить самоконтроль. Вашим главным врагом может стать собственная импульсивность, чувствительность, нестабильность. Вдобавок, этот день способен обратить ваши достоинства в недостатки и пробудить в вас худшие качества, например, скрытое коварство. При этом вы рискуете сами пострадать от своих деловых, любовных или семейных манипуляций.

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