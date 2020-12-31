Китайская метафизика о здоровье в январе

В январе Дом звезды болезни – звезды Тянь Жуй по-прежнему будет заполнен (читай – энергетически силен). Поэтому в глобальном смысле болезнь пока отступать не собирается.

Дом со звездой Отшельника, Вратами Непроходимости и небесным стволом Янской Воды пытается преодолеть Дом болезни. А потому лучший вариант обезопасить себя – придерживаться режима самоизоляции и пить больше жидкости.

Для тех, кто рано обрадовался, поясню, что речь, конечно же, идет о правильных жидкостях, несущих человеку здоровье.

Помимо основной проблемы, которая настигла нас в 2020 году, в северо-восточном доме Звезда Болезни обращает наше внимание на состояние пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, грудной клетки, ног.

Долгое сидение дома может провоцировать переедание. И энергии месяца также стимулируют набор лишнего веса. Постарайтесь найти эффективные заменители гастрономических удовольствий, если хотите выйти с каникул в хорошей кондиции.

Вдохновляющая новость заключается в том, что впервые за долгое время Дом болезни не порождает или преодолевает Дом врача, что является малоэффективным для лечения болезней.

Дом традиционной медицины, хоть и слабый еще пока, пытается преодолеть болезнь. Соответственно, возможны какие-то существенные подвижки в сфере борьбы с болезнями.

В плане фэншуй больным людям стоит избегать мест, получающих северные энергии. Особенно если вы родились в годы, оканчивающиеся на 0 и 4.

Кроме них в профилактике по-прежнему нуждаются родившиеся в годы, оканчивающиеся на 1, 7 и 8.

Люди, родившиеся в годы и дни Козы, на целый год вступают в аспект столкновения с энергией иньской земли Чоу или Быка. Это, в том числе, накладывает на них определенные обязательства в области заботы о здоровье.

И прежде всего, в плане внимательного отношения к рациону питания.

Кроме того, им весь год весьма нежелательно перегреваться на Солнце, посещать солярии, отдыхать в слишком жарких странах.

Следует проявлять осторожность при взаимодействии с обитателями земли (грызунами и насекомыми), в сейсмоопасных районах, на строительстве, под землей, там, где что-то может обрушиться, спровоцировать падение, деформирующее трение или столкновение. Им также не стоит беспокоить в доме (вблизи внешнего периметра) область северо-восток-1 (треть северо-востока, примыкающую к северу).

И хорошо весь год носить с собой защитный амулет в виде Крысы.

С пожеланием доброго здоровья, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)