Энергия – мерило жизненной силы и успеха в современном мире. О том, как рассчитать свой энергетический потенциал, читайте в этой статье.

Для того, чтобы рассчитать свой энергетический потенциал, нужна дата рождения (ваша или того человека, потенциал которого вы хотите рассчитать). Например, рассчитаем потенциал для рожденного 20 января 1986 года.

Для этого возьмем дату рождения в таком виде: 1986 и 2001 (второе число – это число и месяц рождения). Теперь просто умножьте первое число на второе и сложите все цифры результата.

1986 * 2001 = 3973986

3+9+7+3+9+8+6=45

Полученное число и есть результат. Чем он выше, тем выше, соответственно, энергопотенциал.

Если ваш потенциал до 20 или 20, то вы обладатель крайне низкого энергетического потенциала. Обычно таких людей называют энергетическими вампирами, они очень зависят от окружения, буквально черпают из него энергию. Плюсом является то, что у вас настолько мало собственной энергии, что вы хорошо умеете выбирать сильных людей себе в союзники, также вы очень дипломатичны и податливы.

Если ваш потенциал от 21 до 30 – вы обладатель хорошего потенциала, ваша энергия стабильная, высокая, соблазнительная. Вы не слишком зависите от других людей, но и умеете выгодно взаимодействовать с ними. К вам тянутся, вы являетесь энергетическим донором для других. Кстати, чаще всего эти люди работают в сфере образования и услуг – обязательно с людьми.

И наконец, если ваш потенциал выше 30 – вашей энергии хватит на то, чтобы запустить ракету в космос. Вы – не просто энергетические доноры, вы супердоноры. Часто такие люди как вы испытывают яркие чувства: страсть, радость, непреодолимое желание сделать что-то или что-то получить.

Какой бы коэффициент у вас ни получился – это ваша уникальность. И низкий, и высокий энергетический потенциал нужно уметь использовать грамотно, со знанием дела. Не перенапрягайтесь, если ваш потенциал невысокий, ищите поддержки. И используйте свои силы, если они по-настоящему мощные.

Мирослава Кан