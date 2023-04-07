Как определить финансовую предрасположенность по дате рождения

Дата рождения человека может не только рассказать о его характере, но и о том, что его ждет в будущем.

С помощью нумерологического расчета можно выяснить и узнать многое об определенной личности. Так, например, можно рассчитать, что в будущем будет с финансами определенного человека: станет ли он успешным или сколько бы он ни работал, ему не достичь определенного заработка.

Чтобы вычислить свое число для определения финансовой предрасположенности, необходимо написать свою дату рождения полностью и сложить все цифры. Если получилось однозначное число – вот ваша цифра, если двухзначное – надо сложить его еще раз.

Единица

Человеку с таким номером не повезло относительно финансов. Дело в том, что цифра один означает бедность. Однако это не обязательно гарантирует рожденному под этой цифрой нищету. Цифры советуют зарабатывать ему своими руками, например садоводством, рукоделием, выпечкой. Тогда он сможет заработать целое состояние. При этом такие люди никогда не транжирят деньги так как знают, как тяжело они достаются.

Двойка

Престижные профессии не подойдут людям под номером два. По-настоящему большие деньги они смогут заработать на помощи другим. Это может быть работа в сфере медицины, психологии или занятость на волонтерских проектах. Кроме того, у двоек хорошо получается зарабатывать в качестве личного помощника.

Тройка

Цифра три означает богатство. Людям с этим числом подойдет любое дело, за которое они возьмутся. На всем они смогут сделать деньги, но цифры советуют им заниматься созданием чего-то нового. Например, открыть свой бизнес с уникальным и инновационным продуктом – он точно не прогорит.

Четверка

Люди, рожденные под этим номером, хорошо поднимаются по карьерной лестнице. Они могут выбрать любую сферу, кроме создания собственного бизнеса. Им сулит богатство только в том случае, если они будут работать в подчинении у другого человека, но и так они смогут добиться высот. Кроме того, у них хорошо получается копить.

Пятерка

Люди, рожденные под этой цифрой, не сразу становятся успешными. Они могут работать на хорошей работе, но не добиваться успехов. На самом деле, у них все наладится в тот момент, когда они поймут, что деньги – не главное в жизни. Если к ним придет осознание этой простой истины, то они смогут добиться своих целей и преумножить свои финансовые возможности.

Шестерка

Цифра шесть символизирует визуальную красоту, поэтому таким людям нужно работать во имя создания чего-то прекрасного. Важно, чтобы они делали свое дело идеально и радовали других людей. Только тогда они смогут добиться успехов и финансового благополучия в жизни.

Семерка

«Горе от ума», — это выражение про семерок. У них действительно уникальный интеллект, который можно использовать во многих сферах жизни, и, в частности, в бизнесе. Однако если они начнут развивать свой ум, они должны понимать, что им придется отказаться от всего остального – семьи, путешествий и развлечений.

Восьмерка

Восьмерки хорошо подстраиваются под любые условия. Им проще всего работать в определенной системе, поэтому цифры советуют им работать госслужащими. Кроме того, люди с этой цифрой могут вложиться в акции или ценные бумаги. Они сами не знают, но у них есть хорошее чутье на этот счет.

Девятка

Лучше всего у девяток получается управлять другими людьми, поэтому они спокойно могут оказаться на высоких должностях. Однако собственный бизнес им заводить не рекомендуется – они слишком безответственны, чтобы брать на себя обязательства перед другими людьми.

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