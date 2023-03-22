Попробуйте рассчитать личную задачу по дате рождения, если не получается заработать хорошие деньги

В эзотерике считается, что у каждого человека от рождения есть личная задача, для выполнения которой он пришел на Землю.

Если он будет развиваться в соответствии с ней, то почувствует себя реализованным и ощутит внутреннюю гармонию.

К сожалению, далеко не каждый способен интуитивно понять эту задачу, поэтому человека могут преследовать неудачи и недовольство жизнью. На самом деле ее достаточно просто рассчитать по дате рождения и приступить к воплощению.

Итак, допустим вы родились 12.07.1991. Складываем все цифры даты: 1+2+0+7+1+9+9+1=30. Если получилось двузначное число, складываем его цифры между собой: 3+0=3. Это число личной задачи.

1. Человек-энерджайзер – первый во всем. Если вы займете активную жизненную позицию, вас ждет успех. Если не будете следовать своей задаче, есть риск провести всю жизнь в одиночестве.

2. Ваша задача – стать второй половинкой, другом, партнером по бизнесу, оказывая помощь и поддержку. Не стоит переживать, что вы на «вторых ролях», все держится на вас. Основная опасность – забыть о себе, помогая другим.

3. Важно создавать гармонию вокруг себя. Предназначение – любовь, семья, дети. Даже если это бизнес, то в сфере красоты или искусства. Если вы не ставите во главу угла семейные ценности, есть риск не выполнить свою задачу.

4. Стабильность и материальный успех – основные задачи. Вам важно контролировать свою жизнь и добиться успеха в профессии. Не торопите события, двигайтесь к успеху постепенно. Риск – не ваш конек, можно потерять все и сразу.

5. Ваша задача – учить и направлять. Если вы следуете своему предназначению, вас ждет успех и хороший заработок. «Пятерка» – это мудрецы, дипломаты и серые кардиналы. Если вы не развиваетесь и не учитесь – шанса на успех нет.

6. Это чувственные люди, для которых внешнее важнее внутреннего. «Шестерки» прекрасные любовники, они успешны в шоу-бизнесе и индустрии красоты. Их задача нести в мир красоту и дарить любовь. Главное, не погрязнуть в самолюбовании.

7. «Старая» душа, обладающая опытом и сильной интуицией. Ее задача – познание мира через науку, эзотерику, работу с энергиями. Она будет счастлива, докопавшись до истины. Важно не потерять связь с реальностью.

8. Задача: выполнение долга и соблюдение правил. Это лучшие военные и юристы, кто своим служением закону отрабатывает кармические долги прошлых жизней. Если не следовать задаче, карма утяжелится не только для вас, но и ваших потомков.

9. Предсказывать и отдавать больше, чем брать – личная задача. Это накопленная мудрость, дар предвидения и склонность к оккультным наукам. Риск – стать черным магом.

Выполняйте свою личную задачу в жизни и будьте успешны.

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