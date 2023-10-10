«‎Золотой век‎‎‎»‎ не за горами: самые знаменитые пророчества о России

С давних времен пророки делали свои прогнозы о том, какой в будущем будет самая большая по площади страна в мире.

Часть из этих предсказаний уже сбылись, от этого интереснее смотреть на то, как пророки представляли себе Россию в далеком будущем.

Ванга

Болгарская ясновидящая до сих пор остается очень популярной на территории постсоветских стран. Несмотря на то, что она умерла в 1996 году, она сделала прогнозы на много лет вперед, в том числе и о России. Некоторые ее слова начали сбываться еще при ее жизни. Так, она предсказала смерть Сталина за полгода до того, как это произошло. Еще одно ее знаменитое пророчество – о затонувшей атомной подлодке «Курск». Эксперты нашли среди ее предсказаний слова о том, что Крым вернется к России.

В будущем Ванга видела Россию великой державой. Она говорила о том, что весь мир погрязнет в грехе и перестанет верить в бога. Однако первой от этого очистится Россия, в которой создадут новое философское течение, которое распространится по всему миру. При этом ясновидящая отмечала, что перед таким возрождением людям придется дорого заплатить – она предрекала большое количество жертв. Однако, с чем это будет связано, Ванга не уточняла.

Нострадамус

Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, делал свои предсказания о будущем разных стран. В своих рукописях он не мог обойти такую большую страну как Россия. Из сбывшихся пророчеств можно отметить начало правления Сталина, аварию на Чернобыльской АЭС, покорение космоса и падение коммунизма.

В XXI веке Нострадамус предсказывал России «золотой век», но предупреждал, что перед этим страна пройдет множество испытаний, а ее саму ждут сильные перемены. Пророк говорил, что в этом государстве возникнет новая религия, поэтому Россия будет духовным центром всего мира. Это станет толчком для развития медицины и появления сильных правителей.

Григорий Распутин

В 1912 году в Санкт-Петербурге была издана книга Распутина «Благочестивые размышления». В ней он приводит свои мысли о том, что в будущем будет с Российской империей. Часть пророчеств действительно сбылись. Он предрекал расстрел царской семьи, революцию 1917 года и техногенные катастрофы на атомных станциях.

Дальше в предсказаниях Распутина нет ничего радужного. Он предвидел, что люди отвернутся от религии, что сделает их зверьми. По его мнению, люди одичают настолько, что насилие станет нормальным и все перестанут отличать зло от добра. В это же время начнутся природные катаклизмы и сменятся времена года. Зимой люди будут жить в тепле, а летом – в холоде.

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