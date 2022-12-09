Катастрофа глобального масштаба: какое будущее напророчил астролог Рами Блект

Ведический астролог Рами Блект уверен, что у всего мира появляются проблемы от того, что все хотят жить ради себя и получать намного больше, чем отдавать.

А глобальный кризис эксперт связал с низким сознанием людей. Ведь если сознание человека примитивно, то именно такую реальность он и притянет в свою жизнь. А если человек живет на высших вибрациях, он рождается в обществе с более высоким уровнем духовности. Какое же будущее ждет человечество по мнению Рами Блекта?

Россия

Говоря о России, астролог отметил, что звезды сулят хорошие перемены. По словам Блекта, особенно благоприятной обстановка будет на территории Сибири. Это связано с возрождением ведической культуры, которая существовала там на протяжении нескольких тысячелетий.

У России, отмечает эксперт, много внешних врагов, которые пытаются сделать из страны монстра. Например, в западных фильмах русский народ представлен нищим, пьяным и диким. Кроме этого, многие западные благодетели пытаются навязать россиянам свои ценности. Но все изменится, когда Россия выберет духовный путь развития, открыв таким образом для себя большие возможности.

Евросоюз и США

Блект уверен, что не за горами то время, когда ЕС распадется. А в 2024 году начнутся проблемы территориального характера и у Америки, штаты начнут распадаться.

По словам астролога, штаты, где поддерживают республиканцев, гораздо больше заботятся о своих гражданах, чем в тех, где властвуют демократы. Последние больше заняты внешней политикой, а не внутренней.

Также Рами Блект рассказал, что с каждым годом количество катастроф и природных катаклизмов будет только увеличиваться. До 2032 года будут происходить локальные землетрясения и наводнения, а затем произойдет катастрофа глобального масштаба.

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