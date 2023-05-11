Что Джуна предсказала России перед смертью

Джуна была одной из самых известных ясновидящих России и СССР.

По слухам, к ней обращались Роберт Де Ниро, Леонид Брежнев и Андрей Тарковский. А сама она сотрудничала с Минобороны СССР в рамках развития специальной программы для экстрасенсов.

Она скончалась в 2015 году от тяжелой болезни. Однако перед смертью она оставила несколько предсказаний, которые постепенно доходят до широкой аудитории.

Новая целительница

В начале 90-х годов Джуна рассказала своей подруге о том, что через 30 лет после ее предсказания в России появится новая целительница, которая по способностям не будет уступать самой Джуне. Ясновидящая уже тогда знала, что не застанет нового медиума, но сказала, что она сильно повлияет на страну.

«Она рассказала мне о том, что через 30 лет в России появится новая целительница, не менее, а, может быть, даже более сильная, чем она сама», - поделилась воспоминанием воспитанница Джуны.

Развитие сельского хозяйства

Ясновидящая говорила, что в России вновь начнет развиваться сельское хозяйство. Она предрекла стране кризис, во время которого люди будут новь выходить в поля и работать на природе. Она была уверена, что мир изменится, поэтому Россия вернется к истокам.

«Весь мир перейдет из одного состояния в другое, и Россия в том числе», - говорила экстрасенс.

Время расплаты

Джуна иногда говорила загадками, которые очень тяжело расшифровать. Она была уверена, что спустя несколько лет после ее гибели настанет время «платить по счетам». Многих людей в мире и России должна будет настигнуть карма. Экстрасенс говорила о плохих людях и утверждала, что они скрывали свою сущность, но все их «грязные дела» будут раскрыты.

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