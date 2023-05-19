«Это святая страна»: индийская ясновидящая Арчена рассказала о будущем России

Ясновидящая Арчена Нагабушанам из Индии специализируется на видении энергетических потоков.

Сама она говорит, что может видеть не только энергии людей, но и стран, а также территорий. С помощью них она предсказывает будущее, так как знает, что произойдет при столкновении и пересечении энергий.

Арчена предрекала протесты в США и забастовки в Европе. Как говорила ясновидящая, страны получат «глобальные уроки». В ее предсказаниях была и пандемия коронавируса. Теперь она сделала предсказание для России.

Она отмечает, что все, что происходит сейчас в России было «написано» в ее матрице судьбы. Сейчас у государства происходит трансформация, которая приведет к восстановлению справедливости. Кроме того, Арчена отметила, что считает Россию святой страной.

«Это святая страна, она обладает сакральной информацией о планете», - заявила ясновидящая

Арчена уверена, что вскоре на территории России возникнет новая цивилизация современных людей. Речь идет о людях, которые имеют большую духовную силу. Они более развиты и будут нести человеку свет. Ясновидящая говорит, что они уже живут с нами, но пока скрываются.

«Новые знания и мудрость придут. Новые люди не инопланетяне, а существа духовно развитые»

В мире ясновидящая увидела глобальные катастрофы. Она рассказала о том, что в Азии, а именно в районе Индонезии и Японии, случилось скопление огненной энергии. И скоро, по ее словам, она вырвется наружу. Предположительно она говорит об извержении вулканов. Она говорит, что все стихийные бедствия нельзя предотвратить и они станут причиной гибели многих людей.

Эти колебания также отражаться и на России. Арчена говорит, что на восточной границе страны тоже ощутят последствия катаклизмов, но они не отразятся на человеческих жизнях.

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