Страна станет одной из ведущих держав: Алена Полынь – о будущем России

Алену Полынь часто называют ведьмой высокопоставленных лиц.

Алену Полынь часто называют ведьмой высокопоставленных лиц. К ней часто обращаются за советом, а иногда даже и за особым ритуалом. В недавнем интервью Алена Полынь рассказала, какое будущее ждет Россию.

В первую очередь, Полынь рассказала, что сейчас идет 12-летний цикл перемен, который закончится только в 2027 году. Он затрагивает политику, медицину, образование и многое другое.

Стоит помнить, что многие перемены проходят очень болезненно. И поэтому мало, кто к ним по-настоящему готов, особенно представители старшего поколения. Некоторые люди хотят жить привычной жизнью и отрицают любые новшества, которые могли бы улучшить их жизнь.

Глобальные изменения затронут и экономику России. Ведьма уверена, что в течение пяти лет наша страна станет одной из ведущих держав. Заметно вырастет качество жизни и количество приезжающих туристов. Кроме этого, условия в области медицины и образования станут на порядок лучше, чем у других стран.

Власти России начнут иначе смотреть на жизнь и сместят вектор на молодое поколение. Ведь на сегодняшний день молодежь стала более осознанной, они интересуются саморазвитием, психологией и не только.

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