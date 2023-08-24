Неудачно для стрижки8-9 лунные сутки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Страна станет одной из ведущих держав: Алена Полынь – о будущем России

24 августа 2023ПредсказанияМарианна Басс

Алену Полынь часто называют ведьмой высокопоставленных лиц.

Страна станет одной из ведущих держав: Алена Полынь – о будущем России
Фото: Image by bearfotos on Freepik

Алену Полынь часто называют ведьмой высокопоставленных лиц. К ней часто обращаются за советом, а иногда даже и за особым ритуалом. В недавнем интервью Алена Полынь рассказала, какое будущее ждет Россию.

В первую очередь, Полынь рассказала, что сейчас идет 12-летний цикл перемен, который закончится только в 2027 году. Он затрагивает политику, медицину, образование и многое другое.

Стоит помнить, что многие перемены проходят очень болезненно. И поэтому мало, кто к ним по-настоящему готов, особенно представители старшего поколения. Некоторые люди хотят жить привычной жизнью и отрицают любые новшества, которые могли бы улучшить их жизнь.

Глобальные изменения затронут и экономику России. Ведьма уверена, что в течение пяти лет наша страна станет одной из ведущих держав. Заметно вырастет качество жизни и количество приезжающих туристов. Кроме этого, условия в области медицины и образования станут на порядок лучше, чем у других стран.
Власти России начнут иначе смотреть на жизнь и сместят вектор на молодое поколение. Ведь на сегодняшний день молодежь стала более осознанной, они интересуются саморазвитием, психологией и не только.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиСтрана станет одной из ведущих держав: Алена Полынь – о будущем РоссииФинансовый гороскоп на 25 августа 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 25 августа 2023 года для каждого знака
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Предсказания
Земля будет трястись: что предсказал миру якутский шаман
Нравится 7
Земля будет трястись: что предсказал миру якутский шаман
Предсказания
Индийский мальчик, предрекший пандемию, сделал новое предсказание
Нравится 3
Индийский мальчик, предрекший пандемию, сделал новое предсказание
Гороскопы
Выходим в свет — гороскоп на 25 августа
Выходим в свет — гороскоп на 25 августа
Гороскопы
Не портим моменты размышлениями — любовный гороскоп на 25 августа
Не портим моменты размышлениями — любовный гороскоп на 25 августа
Гороскопы
Делегируем больше — финансовый гороскоп на 25 августа
Делегируем больше — финансовый гороскоп на 25 августа
Зодиак
Все перевернется с ног на голову: Павел Глоба назвал важные годы в жизни каждого знака зодиака
Все перевернется с ног на голову: Павел Глоба назвал важные годы в жизни каждого знака зодиака
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гадания
Разрывы и болезни: как определить порчу
Разрывы и болезни: как определить порчу
Зодиак
Знаки зодиака, которые чаще других заставляют ревновать — и не без причин
Знаки зодиака, которые чаще других заставляют ревновать — и не без причин
Зодиак
«На них можно воду возить»: ТОП-3 знаков зодиака, которые не умеют отказывать другим людям
«На них можно воду возить»: ТОП-3 знаков зодиака, которые не умеют отказывать другим людям
Гороскопы
Астрологи назвали самые опасные дни в сентябре-2023
Астрологи назвали самые опасные дни в сентябре-2023
Гадания
Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о магическом значении тату
Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о магическом значении тату
[object Object][object Object]