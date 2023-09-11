Новая страшная болезнь: пугающие предсказания пророков на 2023 год

Пророки с разных точек нашей планеты открыто заявляют, что в этом году еще не раз произойдут события, которые навсегда изменят мир.

Пророки с разных точек нашей планеты открыто заявляют, что в этом году еще не раз произойдут события, которые навсегда изменят мир.

Провидец из Китая Рэймонд Ло уверен, что за этот год в мире произойдет несколько политических переворотов. Однако он отмечает, что жизнь людей будет более спокойной, нежели в 2022 году.

А вот молодой астролог из Индии Абигья Ананд заявил, что в этом году мир содрогнется от инфляции и кризиса криптовалют. Кроме этого, по его словам, политическая обстановка во всем мире будет напряженная. Пророк не исключает, что планету может захлестнуть новая волна пандемии коронавируса, новые мутации приведут к тому, что страны будут вынуждены вновь закрыть свои границы.

Кроме этого, в древних индийских пророчествах говорится о том, что в 2023 году в Европе появится новая страшная болезнь, возбудителями которой являются так называемые кровавые черви. Из симптомов будут выделять высокую температуру и даже разложение внутренних органов. Болезнь будет схожа с лихорадкой Эболой или Марбург.

Сложные времена ждут и конкретные страны. Так, знаменитая мексиканская провидица Мхони Сир говорила, что 2023 год окажется непростым для жителей Мексики:

«Это будет год, когда упадут многие столпы власти. Люди властные и важные упадут в грязь, уцелеет только президент. Люди выйдут на улицы и будут требовать от властей мира и порядка».

Сир заявила, что в 2023 году жителям страны придется пережить несколько землетрясений и ураганов.

Также пророк Антонио Васкес Альба считает, что в Мексике могут начаться политические волнения. Он предсказал, что следующим президентом страны станет женщина, а именно Клаудия Шейнбаум. Кроме этого, Васкес Альба заявил, что вскоре Мексику настигнут сильные холода.

Антонио Васкес Альба в своих пророчествах говорил и о судьбе Соединенных Штатов Америки. Он увидел, что страну ждут экономические трудности, природные катастрофы и не только.

В предсказаниях Нострадамуса, которые расшифровывают по сей день, также говорится о том, что в 2023 году жители США пострадают от сильнейшего землетрясения. Подобные природные происшествия могут привести к тому, что на какое-то время власти страны будут вынуждены отменить налоги.

Несмотря на неутешительные прогнозы, пророки заверяют, что не стоит жить в страхе. По их словам, чтобы пережить грядущие перемены, необходимо научиться быть открытыми к этому миру и Богу.

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