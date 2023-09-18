Будут расплачиваться за грехи: последнее пророчество Нострадамуса

Мишель де Нотрдам, также известный как Нострадамус, за свою жизнь сделал множество предсказаний.

Некоторые из них уже сбылись с невероятной точностью. Например, в своей книге «Пророчества» он писал, что смерть политического лидера в 2022 году повлечет за собой глобальные перемены. Так и случилось. В прошлом году, 8 сентября, не стало королевы Великобритании Елизаветы II.

В последнем расшифрованном пророчестве Нострадамуса говорится о напряженной политической обстановке в мире, природных катаклизмах, экономических катастрофах и не только.

Нострадамус был уверен, что все ненастья случаются для того, чтобы наказать людей за грехи и позволить им их искупить. Помимо всего прочего, черные полосы имеют свойство заканчиваться. Астролог предсказал, что мир во всем мире и спокойствие наступят только в 2026 году. Он писал о новом правителе, который должен будет навести порядок и вернуть обществу чувство стабильности.

В России же, по словам Нострадамуса, будет обнаружено нечто, что сделает страну великой. Кроме этого, не исключено образование нового союза, в который войду такие страны, как Россия, Китай, Индия и Великобритания. Это позволит нашей стране добиться мирового влияния. Однако в своих пророчествах Нострадамус говорил и о правителей-диктаторе, который появится в 2027 году и, предположительно, будет родом из Индии или Китая.

Также, по его словам, в 2028 году люди впервые полетят на Венеру. А с 2034 года во всех сферах деятельности активно будут использоваться роботы.

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