Перестанем ровняться на Америку: знаменитые предсказатели – о России 2025 года

Предсказатели с самых разных точек мира говорят о том, что в 2025 году в России произойдут удивительные и масштабные перемены.

Все это станет началом нового мира.

По словам пророков, незадолго до 2025 года случится ряд климатических катастроф, из-за таяния ледников большое количество суши будет затоплено. Многие страны будут разрушены, некоторые и вовсе уничтожены, а Россию катаклизмы практически не затронут.

Знаменитый американский медиум Эдгар Кейси говорил, что наша страна станет духовным центром всей Земли. А внутри самой России появится новый центр возрождения – сибирские земли. Предсказатели уверены, что именно оттуда начнется процветание страны. Они также в один голос заявляют, что по какому пути пойдет Россия, по такому пойдет и весь остальной мир. Вот, что об этом говорила знаменитая итальянская ясновидящая Мавис еще в 1999 году:

«Россия перестанет равняться на Америку и снова станет великой державой. Все начнется с духовного обновления людей. Деньги останутся деньгами, но уже не будут цениться так, как прежде. Люди начнут ценить друг в друге верность, жертвенность и доброту».

Астролог-прогнозист Светлана Драган также заявила, что страна возьмет новый курс, который и приведет к справедливому и процветающему миру.

Время перемен уже пришло. Люди, живущие в России, смогут пройти через все испытания и сложные времена, ведь впереди их ждет удивительное будущее.

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