«Век Матери Мира»: кого планете предсказала Елена Рерих

Елена Рерих – одна из самых известных русских женщин начала XX века.

Она была ученой и эзотериком, изучала различные философии и течения. Так ей удалось постичь тайны мироздания, которые позволили ей увидеть прошлое и будущее.

Со времен жизни Елены Рерих сохранилось множество ее предсказаний, которые до сих пор историки понимают в разных прочтениях. Много видений ей приходило и о различных религиях.

Так, она утверждала, что перед Вторым пришествием Иисуса Христа появится человек, который сыграет особую роль в судьбе человечества. В своих предсказаниях Рерих назвала этого человека «Мать Мира».

Из пророчества ясно, что новая великая женщина придет во времена смуты во всем мире. Когда человечество будет нуждаться в помощи, тогда и возникнет Мать Мира. Она восполнит равновесие и поможет планете восстановиться после безумств.

«Женщина принесет великую помощь, не только внося просвещение, но и утверждая равновесие. Среди смятения магнит равновесия нарушается, и нужна свободная воля, чтобы соединить распадающиеся части»

Она также утверждала, что женщина пожертвует собой ради начала нового века, где люди будут жить в мире и согласии. Тогда начнется новая эпоха, которая ознаменует скорое Второе пришествие Христа.

В новом мире не будет установлен матриархат – Мать Мира сохранит равновесие между мужским и женским началом, чтобы соблюдать баланс. Только так человечество сможет преодолеть тяготы и невзгоды. Уже после того как люди будут жить в мире и процветании случится Второе пришествие, и тогда умершие воссоединятся со своими близкими.

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