«Россия спасет мир»: Тамара Глоба – о 2024 годе

Многие считают, что именно в високосный год происходит больше всего неблагоприятных событий.

Однако астролог Тамара Глоба заверяет, что 2024 год будет проходить гораздо легче, чем последние несколько лет. Эксперт также считает, что этот год будет очень важным во многих смыслах для всего мира.

По словам астролога, 2024 год создаст фундамент для событий, которые будут происходить в период с 2026 по 2034 годы.

Так, для России особое значение имеет второе полугодие. В это время будет происходить активное внедрение новых технологий в сфере связи и коммуникаций, также не исключено появление нового топлива.

Тамара Глоба предупредила, что в 2024 году ожидается множество природных аномалий и катастроф. Астролог назвала два наиболее опасных периода – с конца марта по начало апреля и октябрь. Также в середине июля и третьей декаде августа ожидаются существенные сдвиги земной коры. В России же природные аномалии будут происходить в основном в южных регионах в первой половине года.

У каждой страны есть своя миссия, задача России, по словам Тамары Глобы, состоит в том, чтобы спасти мир. Наша культура и язык будут активно распространяться по разным уголкам планеты, и через некоторое время во многих странах будут изучать русский язык. Многие придут к пониманию, что в России можно счастливо жить и строить карьеру. Все стереотипы о стране останутся в прошлом и в 2025 году начнется совершенно новый мир.

Астролог Тамара Глоба считает, что людям необходимо начать вести переговоры о мире, строить новое общество, стремиться к справедливости, а также любить и беречь свою планету.

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