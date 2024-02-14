Города будут затоплены: Арчена с новым прогнозом о 2024 годе

Провидцы со всего мира говорят об особенностях 2024 года.

Индийская ясновидящая Арчена также входит в их число. Она считает, что это год станет по-настоящему революционным во всех сферах жизни.

Говоря о России, Арчена отметила, что первое полугодие будет достаточно сложным. Страна столкнется с большими экономическими проблемами, однако уже с середины лета появится много новых возможностей, что позволит изменить ситуацию.

Этот год во многом окажется тяжелым и для США. Арчена в своих предсказаниях увидела мощную волну ненависти, которая приведет к большим жертвам и непоправимым разрушениям. Кроме этого, влияние США на другие государства постепенно потеряет силу.

Арчена предупредила и о стихии, которая разбушуется в 2024 году. И вновь много катастроф произойдет именно на территории США. Несколько городов как на западном, там и на восточном побережьях будут затоплены. Также ожидается большое количество торнадо и землетрясений. Природные катаклизмы затронут и такие страны, как Греция, Турция, Австралия. А в Испании и Италии температура воздуха поднимется выше 47 градусов по Цельсию, на фоне этого появятся проблемы с питьевой водой.

Ясновидящая Арчена рекомендует людям позаботиться о своем духовном развитии и проработать свое сознание. Каждому человеку в этом году предстоит столкнуться с рядом трудностей, однако победителями выйдут только те, кто вырос духовно.

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