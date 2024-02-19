Мальчик-пророк из Индии рассказал, что нужно покупать для богатства в будущем

16-летний мальчик Абигья Ананда из Индии получил мировую известность, предсказав пандемию коронавируса в 2020 году.

С тех пор журналисты регулярно обращаются к юному пророку, чтобы получить предсказания на будущее. Он рассказал, что стоит ждать людям с 2024 по 2030 годы.

Абигья Ананда отметил, что многие СМИ спекулируют на его имени, поэтому появилось множество предсказаний о конце света. Юноша заверил, что Апокалипсиса в ближайшее время не предвидится, как и серьезных природных катаклизмов. Он также отметил, что не видит приближающихся масштабных пандемий – врачи со всего мира научились работать с существующими вирусами, а новых в этом десятилетии не будет.

«Были люди, которые писали о наступлении Апокалипсиса от моего имени. Так было, начиная с 2020 года. Могу вас заверить, этого не случится», – заявил пророк.

Абигья рассказал, что знает, во что нужно вкладываться предпринимателям, чтобы приумножить свое богатство. В ближайшее время начнут дорожать сельскохозяйственные земли, и эта сфера станет наиболее прибыльной. Бизнес обратит внимание на сельское хозяйство, а самыми богатыми станут фермеры и владельцы животноводства. Поэтому он посоветовал покупать земли и поля для работы, а также вкладываться в компании, которые занимаются сельским хозяйством и животноводством. В ближайшие шесть лет бизнесмены, работающие в этом секторе экономики, будут на подъеме.

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