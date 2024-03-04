«Население будет жить, как зомби»: что предсказал цыганский Нострадамус

Цыганский Нострадамус Атос Саломе получил такое прозвище из-за того, что все его изречения сбываются.

Цыганский Нострадамус Атос Саломе получил такое прозвище из-за того, что все его изречения сбываются. Сам он говорит, что начал видеть будущее в 12 лет – свой дар он получил благодаря предкам-цыганам.

В списке его сбывшихся предсказаний пандемия 2020 года, смерть Елизаветы II, новые Активы Илона Маска и другие важные мировые события. Сейчас провидец сделал прогноз, который должен действовать до 2026 года. По словам Саломе, его предсказания сбудутся, если люди не образумятся и не изменят свою жизнь.

Цыганский Нострадамус утверждает, что из-за эпидемии психических отклонений люди рискуют превратиться в зомби. По его словам, ситуация будет ухудшаться из-за геополитической обстановки в мире. И если люди не начнут заниматься своим ментальным здоровьем, то они буквально превратятся в зомби.

«Психические расстройства будут усиливаться, и психические вспышки будут происходить во время боли и горя, выводя из равновесия человеческий разум и вызывая депрессию и смерть»

Провидец также предрек падение метеорита в одном из городов. По его словам, он сотрет с лица земли население и все, что находится в пределах одного населенного пункта. Однако, какой именно город исчезнет, Саломе не указал.

Природный катаклизм может уничтожить целую страну – по словам цыганского Нострадамуса, целое государство уйдет под воду из-за своего высокомерия по отношению к другим. Природное явление будет начинаться посреди солнечного дня как ураган, потом это перерастет в шторм и цунами, а в конце целая страна уйдет под воду. Пророк призвал беспокоиться островные государства с высоким риском затопления.

«Слушайте, молитесь и наблюдайте, лучи, которые упадут на землю, будут мощными — они смогут еще раз поднять океан и поглотить драгоценные земли того места»

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