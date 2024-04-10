Евгений Гайдучок: что путешественник во времени рассказал про XXIII век

Евгений Гайдучок – известный советский путешественник во времени, как он сам себя называл.

По показаниям мужчины, он родился в XXIII веке и путешествовал в 1920-е годы на машине времени вместе со своей девушкой. Однако аппарат сломался и смог переместить обратно только одного человека. Поэтому Гайдучку пришлось заново строить жизнь в незнакомом для него времени.

В середине 80-х годов XX века Евгений Гайдучок знакомится с основателем организации «Космопоиск» Вадимом Чернобровым. Ему он открывается и рассказывает о своей судьбе, а также о том, что ждет человечество в ближайшие годы.

Гайдучок рассказал о распаде СССР, военных конфликтах между бывшими республиками, создании мобильной связи, интернета. Он также рассказал, что происходило в его времени в XXIII веке.

Машины времени, по словам Гайдучка, в его мире есть у каждой семьи, поэтому люди в свободное время могут передвигаться между эпохами. Дети учат историю, а взрослые вживаются в роли на разных временных промежутках. Однако путешествовать можно только в прошлое.

Образование в будущем есть у каждого человека на высоком уровне. Люди хорошо знают точные науки, которых стало больше. Сам Гайдучок больше любил гуманитарные науки – он разбирался в литературе, искусстве, истории и музыке.

Россия в будущем сохранится как государство и станет огромной космической державой. Космопорты будут располагаться во всех крупных городах страны, поэтому жители, достигшие совершеннолетия, смогут спокойно летать на другие планеты. Земля будет колонизировать Солнечную систему, поэтому другие планеты для людей будут такой же обыденностью, как путешествие в другие страны для нас.

Многие предсказания Евгения Гайдучка так и остались загадкой, так как о своей жизни он рассказывал только своему другу Вадиму Чернобровому. Уже тот передал их другим людям – так рассказы о будущем появились в общем доступе. Почти все произведения путешественника во времени оказались уничтожены – многие уверены, что это значит только одно: современным людям пока рано знать о том, что их ждет.

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