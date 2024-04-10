Евгений Гайдучок: что путешественник во времени рассказал про XXIII век

По показаниям мужчины, он родился в XXIII веке и путешествовал в 1920-е годы на машине времени вместе со своей девушкой. Однако аппарат сломался и смог переместить обратно только одного человека. Поэтому Гайдучку пришлось заново строить жизнь в незнакомом для него времени.
В середине 80-х годов XX века Евгений Гайдучок знакомится с основателем организации «Космопоиск» Вадимом Чернобровым. Ему он открывается и рассказывает о своей судьбе, а также о том, что ждет человечество в ближайшие годы.
Гайдучок рассказал о распаде СССР, военных конфликтах между бывшими республиками, создании мобильной связи, интернета. Он также рассказал, что происходило в его времени в XXIII веке.
Многие предсказания Евгения Гайдучка так и остались загадкой, так как о своей жизни он рассказывал только своему другу Вадиму Чернобровому. Уже тот передал их другим людям – так рассказы о будущем появились в общем доступе. Почти все произведения путешественника во времени оказались уничтожены – многие уверены, что это значит только одно: современным людям пока рано знать о том, что их ждет.
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