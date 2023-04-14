Как просить и получать помощь от Вселенной
Вселенная изобильна, Вселенная слышит наши просьбы и откликается на них.
Как понять, что сейчас действительно тот момент, когда Вселенная отвечает на наши просьбы? И как правильно просить о помощи? Попробуем разобраться.
Происходят события как «по заказу» – вы не хотите куда-то идти, не успеваете – раз, и все отменяется. Мечтаете о покупке с солидной скидкой – друг предлагает по случаю именно то, что вам нужно, хотя никаких постов в соцсетях или свидетелей вашей мечты не было.
Но не все так хорошо, имеет место и обратная ситуация – если происходит нечто вредное и ненужное для вас (даже если вы считаете иначе) Вселенная тоже начнет вступать в диалог бесконечными препятствиями и срывами. Поэтому иногда имеет смысл вспомнить мудрость – то, что твое – должно даваться легко. Самое главное препятствие – отличить свои истинные желания от навязанных.
Что мы можем делать, когда подсказки хочется получить, а их нет? Мы можем договориться со Вселенной – например, все, что произойдет завтра в указанное время будет означать ответ. То, что будет написано на ближайшем рекламном щите – есть ответ. Та песня, которая сейчас начнет играть по радио будет ответом. Вариантов множество – пробуйте и учитесь распознавать знаки Вселенной!
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