Как просить и получать помощь от Вселенной

Вселенная изобильна, Вселенная слышит наши просьбы и откликается на них.

Как понять, что сейчас действительно тот момент, когда Вселенная отвечает на наши просьбы? И как правильно просить о помощи? Попробуем разобраться.

Странные совпадения и неожиданные встречи начинают происходить с завидной регулярностью. И правда, какова вероятность встретить человека в многомиллионном городе в час-пик? Но вы вдруг сталкиваетесь со старым знакомым, причем вы живете в разных концах города и не должны были тут оказаться. Совпадение? Нет, это лишь тот язык, на котором с нами разговаривают высшие силы – осторожно, обрати внимание, подумай, что этот человек может тебе сказать или о чем напомнить? Зачем ваша встреча? Что было недоделано в прошлом? Ответы могут весьма удивить и обескуражить.

Происходят события как «по заказу» – вы не хотите куда-то идти, не успеваете – раз, и все отменяется. Мечтаете о покупке с солидной скидкой – друг предлагает по случаю именно то, что вам нужно, хотя никаких постов в соцсетях или свидетелей вашей мечты не было.

Но не все так хорошо, имеет место и обратная ситуация – если происходит нечто вредное и ненужное для вас (даже если вы считаете иначе) Вселенная тоже начнет вступать в диалог бесконечными препятствиями и срывами. Поэтому иногда имеет смысл вспомнить мудрость – то, что твое – должно даваться легко. Самое главное препятствие – отличить свои истинные желания от навязанных.

Вещие сны, дежа вю, внезапные инсайты-озарения о том, что сейчас должно произойти – все это мы можем отнести в ту же копилку. «Что за сюжет повторяется?», «Что нам нужно вспомнить?», «Куда идти?» – вот еще несколько вопросов-навигаторов, которые нам помогут.

Что мы можем делать, когда подсказки хочется получить, а их нет? Мы можем договориться со Вселенной – например, все, что произойдет завтра в указанное время будет означать ответ. То, что будет написано на ближайшем рекламном щите – есть ответ. Та песня, которая сейчас начнет играть по радио будет ответом. Вариантов множество – пробуйте и учитесь распознавать знаки Вселенной!

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