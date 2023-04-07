Как мы лишаем себя притока денег

Деньги – это не просто бумажки и монеты.

Наверное, многие из нас задумывались, почему к кому-то деньги сами приходят, а у других вечные денежные проблемы, люди не вылезают из долгов и кредитов. Ответ на этот вопрос многим не понравится, но зачастую люди сами себя лишают денег. Каким же образом это происходит?

Деньги – это не просто бумажки и монеты. Они очень сильно энергетически заряжены ожиданиями, проклятиями, стремлениями. Некоторые даже путают слова «счастье» и «деньги» или же «любовь» и «деньги». Поэтому, конечно же, важно, как вы относитесь к этому понятию.

Тут есть два варианта «деньги-зло» и «деньги-добро». Если вы рассуждаете по типу: «все беды от денег», «деньги испортили человека» – вы точно на стороне «зла». А это означает, что вряд ли денежки будут приходить к вам легко. Подумайте сами – вам бы хотелось ходить в гости к человеку, который считает, что от вас все проблемы? Или что вы испортили жизнь тому, кого человек любил? Думаю, вам было бы как минимум некомфортно, и вы бы предпочли покинуть такой дом. Так же и с деньгами – они не приходят туда, где их боятся или отвергают.

Кстати, есть еще вариант отвержения денег – презрение к ним. «Я о них не думаю», «для меня деньги ничего не значат», «да это просто бумажки» – конечно, деньги будут просто «счастливы» оказаться в руках такого человека. Собственно, что и происходит – ничего не значат, зачем они тогда вообще вам нужны?

Поэтому стоит проявлять хотя бы уважение к тому, чем хочется обладать: держать деньги в приятном месте, хорошем кошельке, поднимать с земли даже мелочь (да-да, если лень нагнуться за копеечкой, нечего и ждать, что рубль сам запрыгнет в кошелек), расправлять купюры, а не комкать их, вести учет.

Про «деньги любят счет» многие слышали. И это тоже одна из граней любви к ним – бережное отношение и бережный расход. Не нравится «считать копейки» – они перестанут к вам приходить. А вот тех, кто ведет учет и кому не все равно, куда ушла «копеечка», ждет ответная любовь и признание.

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