Для чего Вселенная испытывает нас болью

Нет в мире человека, не знакомого с болью.

Каждый из нас испытывал ее в разных видах и большинство стремилось избавиться от нее как можно скорее.

Редко кто задумывается, что боль – это не наказание, а попытка Вселенной достучаться до нас, донести важные сообщения, которые мы не готовы услышать по-другому. В понимании Высших сил, боль – это не наказание, а возможность увидеть свои слабые места, проработать их и таким образом стать сильнее, увидеть новые горизонты, избавиться от изживших себя способов поведения. Боль заставляет нас предпринять какие-то шаги, на которые мы не решались и которые без нее мы бы никогда не совершили.

Физическая боль часто возникает там, где «энергетический» поток давно перекрыт. Спазм мышц и капилляров возникает в случае «поломки» в организме, и боль указывает то место, на которое необходимо обратить внимание. В эзотерическом смысле болезнь приходит тогда, когда человек долгое время не обращает внимание на какую-то проблему, она уходит глубоко в тело и в результате дает знать о себе болью. Каждая болезнь связана с определенным «энергетическим блоком» в теле и отражает проблему в определенной сфере нашей жизни. Начиная лечиться, многие люди начинают видеть ситуацию под другим углом зрения, что-то менять в своей жизни, беречь себя – это дает им возможность наладить здоровье. В противном случае, боль может стать вечным спутником человека.

Эмоциональная боль иногда может ощущаться гораздо сильнее физической. Это могут быть тяжелые детские воспоминания, токсичные отношения, ненависть к себе или постоянные неудачи в жизни. Но именно через эти состояния Вселенная заставляет человека посмотреть на происходящее в его жизни другими глазами, задуматься, что что-то идет не так и начать искать способы исправить ситуацию. Люди, причиняющие нам боль, – наши лучшие учителя, но, к сожалению, большинство считает, что болезненные ситуации возникают в силу обстоятельств или являются наказанием. Такое восприятие парализует волю, усиливает внутреннее напряжение и, как следствие, боль. Но если воспринять ее как подсказку, как возможность избавиться от страхов и подсознательных ограничений, то активируются внутренние ресурсы и помогут не только справиться, но и стать гораздо сильнее, увереннее и счастливее.

Воспринимайте боль, как помощь Вселенной и меняйте жизнь к лучшему.

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