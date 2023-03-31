7 жестких советов о любви, которые работают

Романтические отношения – это самое приятное, что может быть, и зачастую то, что приносит больше всего проблем и непонимания.

В этой статье вы найдете важные советы насчет отношений, которые подходят абсолютно всем.

#1 Принимайте себя

Человек, который нравится себе таким, какой он есть, нравится и окружающим. А даже если и не нравится, то его это не задевает: его самого-то все устраивает. Поэтому главное в отношениях с другими – выстроить прежде отношения с собой.

#2 Не завышайте планку

Люди мечтают об идеальном партнере, завышая свои требования. Мы часто придумываем нереальный образ, которому никто не соотвествует. Посмотрите на вещи здраво, отбросьте инфантильные мечты и создайте новый образ партнера, реальный и честный.

#3 Не общайтесь с женатыми/замужними

Если вы настроены на серьезные отношения, не заводите роман с теми, кто уже состоит в браке. Причина проста: жена или муж у такого партнера уже есть, поэтому вы – лишь для развлечения.

#4 Хотите замуж – скажите

Если вы уже состоите в серьезных отношениях и еще не вступили в брак, но хотите этого, – просто спросите своего партнера, что он думает на этот счет. Получите ответ, хочет он вступать в брак с вами или нет. И если нет, то делайте выводы.

#5 Имейте свои увлечения

Не теряйте себя в отношениях – у вас должны быть свои увлечения, своя работа, своя жизнь. У вас всегда должны быть вы сами, не зацикливайтесь на партнере.

#6 Расставайтесь с теми, кто унижает вас

Если отношения приносят вам страдания, не нужно оправдывать это тем, что вам нужно просто перетерпеть. Лучше не станет. Уходите от тех, кто плохо влияет на ваше ментальное и эмоциональное здоровье.

#7 Слушайте себя и свои чувства

И самый главный совет в отношениях – слушайте себя. Рекомендации со стороны – это, конечно, бывает полезно, но главная информация живет внутри вас. И только вы можете точно сориентировать себя на пути развития романтических отношений.

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