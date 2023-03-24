Почему мы рождаемся именно в этом теле? Существует ли душа, и если да, то как она выбирает тело, в котором родиться?

Во всех религиях мира есть понятие души как некой нематериальной субстанции, которая присутствует наряду с телом. Многие из нас отлично понимают, что такое душа, чувствуют ее и задумываются о том, к чему она стремится. Но как душа выбирает тело, в котором ей воплотиться? Поразмышляем в этой статье.

Считается, что у каждой души есть своя карма – то есть весь ее прошлый опыт, ее уроки и знания. И когда душа выбирает тело, она ориентируется именно на то, в котором ей будет возможно развиться. То есть завершить то, что она начала делать в прошлом воплощении.

Например, если душа имеет опыт множества ссор с людьми, отвержения, она будет воплощаться в теле, настроенном на контакт с другими людьми, страдающим без этого контакта. Таким образом душа получит возможность отработать свою карму плохих отношений. Не факт, конечно, что она получит феерический опыт, но несомненно продвинется в своем деле.

Или, скажем, душе необходимо получить опыт борьбы за жизнь, и она выбирает себе слабое тело, подверженное всяческим недугам. В результате жизни в этом теле душа научается ценить жизнь, не принимать ее как должное, она учится выживать и быть сильной.

Душа, которой не хватило трудностей в прошлой жизни, выбирает тело, рожденное в бедной семье. Душа, которая хочет научиться безусловной любви, рождается в жутких условиях (например, в период войны), где любовь становится единственным средством питать себя и окружающих людей энергией.

Согласно этой теории любое воплощение неслучайно. Все обстоятельства жизни, даже самые тяжелые, необходимы для того, чтобы душа получила свой опыт. А какой опыт получает ваша душа, как вы думаете?

Читайте также: