Что такое нидра-йога и зачем ее практиковать

Волшебный сон, исполняющий желания.

Со стороны кажется, будто человек лежит и ничего не делает. Или вообще мирно спит на коврике для йоги.

«На самом деле, в это время происходит мощная трансформация сознания и подсознания — и человек становится спокойнее, счастливее и увереннее в себе», — рассказывает преподаватель йоги Мария Королева.

Выросшая на древних индуистских корнях медитации, современная техника йога-нидры, также называемая йогическим сном, является точкой соединения между миром медитации и йоги.

Что происходит во время йога-нидры

«Во время сеанса йога-нидры инструктор «вводит человека в глубокое состояние релаксации, используя специфические техники визуализации на разных этапах», — объясняет Мария.

Эта практика помогает снять эмоциональное напряжение, позволить мышцам расслабиться и успокоить нервную систему.

Чем йога-нидра отличается от медитации

Во многих отношениях йога-нидра ближе к медитации, чем к тому, что большинство людей считают йогой. Как и в случае с другими техниками медитации, при занятиях йога-нидрой человек слушает инструктора, который ведет сеанс либо лично, либо через приложение голосом.

«Йога-нидра — это самая простая медитация, которую только можно придумать. Вы просто ложитесь на спину в шавасану и слушаете, как голос преподавателя направляет вас через удержание внимания на различных частях тела и образах, которые вы визуализируете», — объясняет преподаватель йоги.

Какова цель йога-нидры

Цель этой практики — способствовать спокойному познанию вашего бессознательного. Ее также иногда используют консультанты по сну и психологи.

«Хотя изначально она была разработана для того, чтобы помочь практикующим йогу обрести больше осознанности, многие теперь используют ее как способ заснуть или эмоционально перезагрузиться и обнулиться», — говорит Мария.

Подходит всем в любом возрасте

Нидра подходит детям и пожилым людям, практика в любом случае будет ровно такой, какая нужна именно вам в конкретный день. Вполне вероятно, что некоторые моменты медитации вы будете помнить, а другие — нет.

«Каждый раз, когда вы приходите к практике нидры, вы сталкиваетесь с новым опытом — и ни один из них не является неправильным. Заснуть — тоже нормально, ведь вы все равно получите пользу, пока бессознательный ум будет работать в медитации», — уточняет Королева.

Йога-нидры может длиться как пять минут, так и час. Самый простой способ приспособиться к практике — сделать ее частью своей рутины перед сном. Наденьте наушники, слушайте прямо в кровати, а затем погрузитесь в сон.

Способствует глубокому отдыху и расслаблению

Одни только этапы сканирования тела и осознания дыхания позволяют успокоить нервную систему и сбалансировать гормоны, что приводит к снижению стресса и улучшению здоровья.

«А еще в нидру часто идут с санкальпой (или намерением, потаенным желанием) — и оно часто сбывается, поскольку наше подсознание позволяет нам во время практики достигать поставленных целей!», — уверяет Мария.

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