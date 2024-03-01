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Йога оказалась особенно полезна для женщин с риском Альцгеймера

1 марта 2024ЙогаFerra.ru

Недавнее исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, показало, что кундалини-йога может быть полезной для пожилых женщин, подверженных риску развития болезни Альцгеймера.

Йога оказалась особенно полезна для женщин с риском Альцгеймера
Фото: Ferra.ru

В исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, сравнивалось влияние кундалини-йоги и стандартных тренировок по улучшению памяти на когнитивные функции, память и другие факторы, связанные с риском развития деменции.

В исследовании, проведенном под руководством Хелен Лаврецки, приняли участие более 60 женщин в возрасте 50 лет и старше, у которых отмечались проблемы с памятью и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эти женщины были разделены на две группы: одна участвовала в еженедельных занятиях кундалини-йогой в течение 12 недель, а другая получала еженедельные тренировки по улучшению памяти. Обе группы ежедневно выполняли домашние задания.

Кундалини-йога, в отличие от других стилей йоги, делает акцент на медитации и дыхательных техниках, а не на физических позах. Напротив, в тренинге по улучшению памяти основное внимание уделялось таким упражнениям, как использование историй для запоминания предметов или составление списков, направленным на улучшение долгосрочной памяти.

Результаты группы, занимавшейся кундалини-йогой, оказались обнадеживающими. По сравнению с группой тренировки памяти, они продемонстрировали значительные улучшения. Меньше жаловались на потерю памяти, не так сильно «теряли» мозговые ткани, усиливались связи в области мозга, играющей ключевую роль в памяти и борьбе со стрессом. Также было замечено снижение уровня воспалительных молекул и повышение экспрессии генов, связанных с процессами антистарения и противовоспалительными процессами.

Лаврецки признает, что для определения долгосрочного влияния кундалини-йоги на предотвращение или замедление развития болезни Альцгеймера необходимы дальнейшие исследования.

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