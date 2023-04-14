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Какие знаки зодиака самые искренние

14 апреля 2023ЗодиакМарианна Басс

Доброта и искренность – невероятно ценные человеческие качества.

Какие знаки зодиака самые искренние
Фото: depositphotos

Обнаружить их в себе или в людях, которые рядом, – большая удача. О том, какие знаки зодиака самые искренние, читайте в этой статье.

Рак

Искренность Раков обусловлена их невероятной чувствительностью. Они настолько точно отслеживают не только свои, но и чужие эмоции, что просто не могут врать. Точнее, не могут обманывать целенаправленно, сами не веря в то, что они говорят. Поэтому все их слова и проявления – искренние. Другое дело, что они могут верить в какую-нибудь странную ерунду и слишком обостренно ощущать происходящее, тогда и их искренние проявления будут очень яркими и даже слишком.

Стрелец

Искренность Стрельца – отдельная история. Обычно Стрельцов упрекают в правдорубстве, мол они говорят прямо в лицо все, что думают. Даже если их не спрашивают (особенно, если их не спрашивают). Поэтому люди делятся на два лагеря: одни искренность Стрельцов ненавидят, другие уважают. Стрельцовская искренность – это что-то между полным отсутствием лицемерия и той правдой, о которой вас никто не просил.

Водолей

Водолеи – дружелюбные и искренние ребята, напрочь лишенные чувства собственничества. Они напоминают хиппи: такие же легкие и сердечные люди. Часто водолейская искренность оборачивается против них самих: они выбалтывают что-то очень важное и личное, а люди не относятся к этому с должным уважением. Водолеи – лучшие друзья именно потому, что не скрывают своих чувств и обладают высоким интеллектом, чтобы правильно эти чувства подать.

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