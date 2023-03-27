Знаки зодиака, которым Ванга пророчила тяжелую судьбу

При составлении предсказаний Ванга опиралась на собственные ощущения, но провидице не была чужда астрология.

Она верила, что по дате рождения человека можно узнать многое о его характере и будущем. В связи с этим она делала предсказания для разных знаков зодиака, в том числе и говорила о том, кого ждет тяжелая судьба.

Весы

Тяжелая судьба людей, рожденных под этим знаком зодиака, обусловлена тем, что они слишком часто подчиняются своему окружению. На них могут оказывать влияние не только родственники и близкие люди, но и простые знакомые, а также начальство на работе.

Весы легко принимают позицию других людей и практически не высказывают собственного мнения. Ими легко манипулировать, и из-за этого Весы могут быть втянуты в проблемы других людей. Ванга сказала, что для счастливой жизни представителям этого знака зодиака нужно научиться брать ответственность за свои поступки, чаще прислушиваться к себе и отстаивать свое мнение.

Близнецы

Ясновидящая пророчила людям этого знака зодиака тяжелую судьбу из-за неуверенности в себе. Близнецы слишком часто воспринимают доброту окружающих как лицемерие и часто упускают те возможности, которые им подбрасывает судьба. Излишняя настороженность Близнецов не будет играть им на руку, пока они не поверят и не полюбят себя. Кроме того, Близнецы склонны к вредным привычкам, из-за чего они больше всего подвержены хроническим заболеваниям.

Ванга советовала Близнецам открыться миру и видеть в людях хорошее, но при этом добавляла, что этим тоже не стоит увлекаться, так как не все люди приходят с добрыми намерениями.

Рак

Представители знака зодиака Рак воспринимают близко к сердцу любые мелочи, что сильно отражается на их психическом здоровье. Ситуацию усугубляет то, что Раки склонны к депрессии больше, чем другие знаки. Все это в десятки раз усложняет жизнь этих людей. Из-за того, что Раки слишком часто делятся своими проблемами, от них могут отвернуться близкие люди.

Провидица советовала людям, рожденным под знаком зодиака Рак, пересмотреть взгляды на жизнь и извлекать выгоду даже из плохих ситуаций. Если они чувствуют, что на душе совсем тяжело, они могут найти поддержку в кругу близких друзей или семьи.

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