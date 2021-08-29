Бодрость духа: рецепты настоек, которые вылечат зимой

Какие настойки приготовить каждому знаку зодиака, чтобы чувствовать себя этой зимой на все сто процентов.

Зимой, в сезон простуд и холодов, приятно иметь в домашней аптечке традиционные травяные снадобья – настойки. Мы решили разобраться, какое средство подойдет каждому из знаков зодиака?

Овны смело могут использовать настойку эвкалипта. Она отлично помогает при боли и неприятных ощущениях в горле, полоскания раствором помогут быстро победить простуду. Готовится настойка следующим образом: 1 столовая ложка высушенных и измельченных листьев эвкалипта помещается в стеклянную емкость и заливается 100 мл 70% спирта. Емкость нужно закрыть и оставить на 4 суток настаиваться при комнатной температуре. Полученную массу процеживаем через марлю, храним в стеклянной таре в прохладном месте. Принимают настойку в дозировке 20 капель 3 раза в день.

Тельцам справиться с зимней хворью поможет настойка из чабреца. Ее сделать очень просто – водка и сухая или свежая трава смешиваются и настаиваются в пропорции 3:1. Срок настаивания – 10 дней. После получившийся раствор отжимают сквозь марлю и принимают в дозировке 20 капель 3 раза в день. Настойку надо разводить в воде.

Близнецам с их бурной жизнью время от времени требуется отдых и успокоение. Поэтому им рекомендована настойка цветков лаванды. Для ее приготовления берется 5 столовых ложек цветков и 500 мл водки (спирта). Полученный продукт герметично закрывают и хранят в темноте, встряхивая 2 раза в день. Готовый раствор процеживают через марлю. Настойку пьют по 20-30 капель 2-3 раза в день, запивая стаканом воды.

Раку для поддержки иммунитета и хорошего настроения подойдет настойка из можжевельника. Для ее приготовления берем 10 штук можжевеловых ягод, давим их при помощи скалки, кладем в стеклянную банку и заливаем 40% спиртом (водкой). Банку трясем и ставим в темное место на 14 дней. Позже добавляем сахарный сироп и оставляем еще на 2-3 дня. Готово!

Если зимой Лев теряет аппетит или ему просто тоскливо и тревожно, его поддержит настойка из розмарина. Для этого нам нужно 10 г высушенных и истолченных в пыль листьев розмарина и 100 г водки. Ингредиенты смешиваем, оставляем на 10 суток. Полученный продукт фильтруем через марлю. Настойка употребляется 3 раза в день за полчаса до еды, 30 капель на 20 мл воды.

Деве с тягостным ожиданием весны и бессонницей поможет справиться настойка из ромашки. Для ее изготовления нам нужно 100 г. цветков, 0,5 л водки (40% спирта). Цветы кладем в чистую стеклянную банку, заливаем спиртом и убираем в темное место на месяц. Готовый продукт процеживаем через марлю, храним в холодильнике! Принимаем по пол чайной ложки перед сном.

Для того, чтобы украсить тягость зимних будней, Весам можно обратиться к помощи настойки из лепестков чайной розы. Лепестки чайной розы (150 гр.) измельчаем при помощи мясорубки или блендера, в полученную массу добавляем 0,5 кг сахара, все перекладываем в стеклянную банку. Сверху заливаем литром 40-50% спирта (водки) и добавляем чайную ложку лимонной кислоты. Хорошо перемешиваем, закрываем, и убираем в темное место. Там настойка хранится 40-50 дней. Когда придет время, процеживаем настойку через марлю, разливаем по емкостям и храним в холодильнике. Пробуем, как только осенняя грусть напомнит о себе!

Скорпиону же, чтобы продержаться до наступления тепла, пригодится настойка из алоэ с медом. Готовится она так: 500 грамм листьев алое промываем и сушим, затем мелко режем. В полученную кашицу добавляем пол литра 40-50% спирта (водки) и пол литра меда. Взбалтываем, накрываем марлей, ставим в темное холодное место и держим там около 2 месяцев. Готовый продукт храним в холодильнике в таре из темного стекла.

А вот Стрельцам имеет смысл запастись настойкой из пихтовых иголок. Для этого срезаем с молодых веток пихты иголки, промываем их кипяченой водой, сушим и мелко крошим. Заливаем кипяченой водой и ждем 3 часа, затем процеживаем через марлю, даем отстояться в течение 6 часов. Настойку можно добавлять в чай, а также пить в чистом виде – стакан в день маленькими порциями. Бодрость и готовность противостоять болезням гарантированы!

Козерогам подсластит зимнюю печаль настойка из мяты с лимоном. Для ее приготовления нужно снять цедру с 3 лимонов, измельчить 120 грамм листьев мяты, перемешать, залить соком лимонов, затем добавить 1 литр спирта 40-50% (водки) и все еще раз тщательно перемешать. Перелить настойку в банку, поставить в темное место на десять дней, раз в день обязательно взбалтывать. Полученный продукт процедить, добавить сахар и оставить еще на 7 дней, снова профильтровать и все, можно наслаждаться!

Водолеям же поможет оставаться в добром здравии и активном состоянии настойка из гвоздики с лимоном. Для этого 25 грамм бутонов гвоздики заливаем 0,5 литрами 40-50% спирта (водки), закупориваем сосуд, оставляем на 3 дня. Затем берем 3 лимона и вместе с кожурой трем на мелкой терке, кладем в банку, засыпаем 0,5 кг сахара и готовой настойкой, добавляем воду. Ещё 1 день настаиваем при комнатной температуре, взбалтываем каждые 3 часа. Готовую смесь процеживаем через марлю. Принимаем по 30 капель 2 раза в день после еды.

Рыбам укрепить иммунитет поможет настойка из полыни. Листья и цветки полыни примерно 200 грамм заливаем 40-50% спиртом (водкой), закрываем банку и убираем в темное место на 7 суток. Далее цедим через марлю и настойка готова! Употребляется по 30 капель со стаканом воды 1 раз в день.