Второе счастье: самые наглые знаки зодиака

Какие знаки добиваются своего всеми возможными способами и нагло ведут себя с другими?

Всем известна поговорка «наглость – второе счастье». Возможно, для ее обладателя – да, для окружающих – вопрос спорный. Почему у одних людей наглость в избытке, а у других отсутствует, рассказали астрологи. Они уверены, что на это качество влияют звезды и та стихия, к которой принадлежит знак. Они вычислили 5 самых наглых знаков зодиака и оказалось, что большей частью из них управляют две стихии – Огонь и Земля.

Овен с детства отличается упрямым и напористым характером, который окружающими периодически воспринимается как наглость. Его девиз «вижу цель – не вижу препятствий» позволяет Овну добиваться достаточно серьезных результатов, особенно в карьере, а мнение коллег по этому поводу его особенно не волнует.

Телец, как и Овен, весьма настойчив и уперт, но его наглость больше проявляется в обычной жизни, чем в деловой. Если Тельцу что-то нужно от человека, он добьется своего не мытьем, так катаньем. Представителю знака практически невозможно отказать культурно, он не отступит, пока не добьется своего, даже ценой потерянных отношений.

Наглость Стрельца обусловлена тем, что он с детства не видит границ дозволенного и считает, что ему все должны. При этом искренне удивляется, когда на свою хамскую просьбу получает отказ. Поскольку Стрелец не отличается стеснительностью, даже в этой ситуации он продолжает настаивать на своем и часто добивается желаемого. Стрелец редко задумывается о том, к чему приведет его поведение: чувства окружающих его не беспокоят.

Лев полон собственной значимости и пребывает в уверенности, что он вправе всегда получать то, что он хочет. Поэтому, если обвинить Льва в наглости, он не поймет и не поверит. И если он что-то требует и не получает, то часто искренне удивляется, как могут отказать его царственной особе. Скорее Лев сочтет наглыми отказавшим ему окружающих, чем признает, что был сам неправ, сообщает ZMantika.info.

Скорпион обладает непростым характером и часто ведет себя не столько нагло, сколько дерзко. Этот дьявольски умный и хитрый знак в глубине души четко понимает, в какой ситуации и на что может рассчитывать. Но он не был бы Скорпионом, если бы не рискнул получить гораздо больше, чем ему хотели бы дать.

Теперь, зная знак зодиака человека, вы можете заранее предположить, насколько нагло он может повести себя с вами.