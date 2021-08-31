Железная выдержка: самые стойкие знаки зодиака, которых ничто не сломает

У каких знаков зодиака можно поучиться стойкости?

У каждого человека в жизни бывают трудные времена и каждый переживает их по-разному: кто-то стойко переносит даже самые страшные события, а кто-то пасует перед обычными неприятностями. Астрологи не сомневаются, что жизненная стойкость и крепость характера зависят от расположения звезд на небе в момент рождения человека. Они выделили 3 самых несгибаемых знака зодиака.

Представитель стихии Земли обладает не только физической выносливостью, но и силой духа. Этим знаком управляет Сатурн – планета, отвечающая за несгибаемую волю и целеустремленность. С раннего детства Козерог неведомыми путями научается планировать и четко придерживается намеченной цели. Его практически невозможно отвлечь или заставить изменить курс: как бы сложно не было, Козерог идет своим путем и добивается многого на протяжении жизни. Это очень уравновешенный и выносливый человек, как в физическом, так и в моральном плане. Редкий форс-мажор может выбить Козерога из седла.

Также представитель стихии Земли. Знак управляется Венерой, которая дает ему способность приспосабливаться к любым жизненным ситуациям и наделяет его волей, терпением и крепким здоровьем. Телец обладает упорством, временами переходящим в упрямство, побороть которое практически невозможно. А поскольку он обладает огромной работоспособностью, то движется к своей цели пусть медленно, но неуклонно. Его сложно вывести из себя, иногда кажется, что его терпение безгранично, а стойкость в жизненных перипетиях – железная. У Тельца есть секрет: на любую ситуацию у него всегда готов план «Б», сообщает Signorina.ru.

Овен – представитель стихии Огня. Ему покровительствует Марс, дающий невероятную выдержку и огромную внутреннюю силу. Чем бы Овен не занимался, он обязательно доводит дело до конца. Как бы трудно не было, он никогда не сдается, чего бы ему это ни стоило. Периодически стойкость бывает излишней, переходя в неуступчивость. Но конфликтовать с Овном не имеет смысла, здесь он тоже не уступит. Но по большей части, это вполне добродушный и активный знак, обладающий большой внутренней энергией и способностью не только самому не сдаваться, но и вселять эту уверенность в окружающих.

Если вы не попали в этот список, не расстраивайтесь. Зато теперь вы знаете, у кого из своего окружения можно поучиться выдержке и стойкости.